Helena Prestes in crisi al Grande Fratello, Mavi la consola

Sta per chiudersi il sipario del Grande Fratello, che lunedì 31 marzo ci aspetta con la finale dove conosceremo finalmente il vincitore di questa edizione. La tensione e l’ansia si fanno sentire, e molti concorrenti stanno crollando. Una di queste è Helena Prestes che è crollata in un lungo pianto per la stanchezza, per le emozioni accumulate negli ultimi mesi e per la mancanza che sente nei confronti del fidanzato Javier Martinez. Il pallavolista argentino è stato eliminato in uno dei momenti più felici della loro relazione nata nella casa e di conseguenza la mancanza diventa sempre più insopportabile.

Tra poco Javier Martinez e Helena Prestes potranno finalmente viversi fuori come una coppia vera e reale, ma al momento la modella è inconsolabile: mentre era fuori in giardino con Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi, si è messa le mani sul viso ed è crollata. In base a quanto fa sapere il sito ufficiale del Grande Fratello, il pianto sarebbe stato dovuto “all’uscita di Javier da un lato e al clima poco leggero con Zeudi Di Palma dall’altro“. Appena si è accorta che l’amica stava male, Mariavittoria si è subito avvicinata per abbracciarla.

Intanto, Javier Martinez ha seguito tutto da casa e il pianto di Helena Prestes lo ha toccato profondamente. Così, per starle vicino anche a distanza ha pubblicato una storia sui social con queste parole: “Non ho parole…dico solo che mi piange il cuore vederti così. Più passa il tempo e più mi accorgo di quanto tu sia straordinaria…è quasi finita amore, resisti e ti prometto che non verserai più una lacrima. Ti amo cavallina mia“. Nelle ultime ore Helena Prestes continua a piangere sopraffatta dall’emozione e dalla mancanza del suo fidanzato che è stato eliminato poco fa dal Grande Fratello. Fortunatamente, comunque vada i due potranno riabbracciarsi a partire dal 31 marzo.

