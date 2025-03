La semifinale del Grande Fratello ha riservato al pubblico molti colpi di scena, a partire da due dei suoi tre eliminati. Se l’uscita di Giglio in semifinale era stata pronosticata da molti telespettatori, ha invece sorpreso quella di Javier Martinez e, ancor di più, quella di Shaila Gatta. Quest’ultima ha deciso di fare una mossa avventata, chiamando al televoto con sé stessa Helena Prestes in una votazione con un doppio esito: la concorrente più votata in finale, la mano votata eliminata. Ma è stata, tuttavia, Helena a chiudere il cerchio, scegliendo la terza concorrente da sfidare al televoto.

Una scelta difficile per la modella, tra due contendenti: Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Sono stati attimi di tensione quelli durante i quali la modella brasiliana ha pensato alla scelta da fare, visto che questa avrebbe potuto scombussolare in modo drastico gli ultimi equilibri rimasti. Per logica di affetti, Helena avrebbe dovuto scegliere Chiara; tuttavia, è ormai chiaro a tutti che Cainelli gode di un forte supporto al televoto (grazie a Zeudi), tanto da aver vinto tutti i televoti affrontati.

Jessica Morlacchi svela cosa le ha detto Helena Prestes dopo aver scelto Chiara Cainelli al televoto del Grande Fratello

Nonostante questo, Helena ha scelto di giocarsela al televoto proprio con Chiara, oltre che con Shaila, facendo vincere il cuore alla strategia. Peccato che anche questa mossa sia stata criticata dai suoi ‘rivali’ come puramente strategica. A svelarlo è stata Mariavittoria che, durante una chiacchierata con Jessica Morlacchi, le ha detto: “Stavano dicendo che Helena ha scelto Chiara per strategia”. Una teoria che la cantante ha però subito smontato, rivelandole di aver proprio parlato con Helena dell’argomento: “Ma no, a me Helena ha detto ‘non avrei mai scelto Mavi’, – ha spiegato, per poi concludere – m’ha guardato è m’ha detto ‘ma ti pare che mando Mavi?'” Parole che sembra abbiamo poi tranquillizzato la dottoressa.