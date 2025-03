A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello e, dunque, dalla fine di questa avventura lunga oltre sei mesi, c’è chi vuole chiudere delle parentesi, come Helena Prestes. Più volte la modella brasiliana, in questi giorni, ha chiesto un confronto definitivo con Zeudi Di Palma, che quest’ultima ha però rifiutato per un motivo o per un altro. Nelle ultime ore, le due concorrenti hanno però avuto modo di parlare in un faccia a faccia durante il quale sono stati affrontati argomenti anche scottanti.

“Ero una persona con cui volevi creare qualcosa di sentimentale?” è stata una delle prime domande che Helena ha fatto a Zeudi, che ha effettivamente confermato la volontà di creare con lei qualcosa che fosse più di un’amicizia. Helena, però, la incastra, ricordandole come, in realtà, l’abbia dimenticata quasi subito dopo la sua eliminazione dalla Casa del Grande Fratello.

Helena Prestes e Zeudi Di Palma a confronto al Grande Fratello: dichiarazioni scottanti

Nel corso del faccia a faccia, Helena riporta alla mente non solo l’avvicinamento che Zeudi Di Palma ha avuto nei confronti di Javier Martinez subito dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello, ma anche di quello poi avuto con Alfonso D’Apice, durato però solo poche ore. Soprattutto, la modella ha tenuto ha ribadire il fatto che lei abbia confermato questo interesse baciando entrambi. Cosa che Zeudi ha però negato: “Io non mi sono mai baciata con Alfonso, solo con te.” ha detto, aggiungendo che quelli con Alfonso e Javier sono stati solo baci a stampo. Tutti però ricordano come Zeudi si sia avvicinata all’argentino immediatamente dopo l’uscita di Helena, e proprio a lui, con il quale la brasiliana aveva creato un rapporto particolare. Nonostante gli scontri, Helena ha ammesso di vedere Zeudi una se stessa più giovane. Sarà servito il confronto a mettere pace tra le due?