Helena Prestes presto mamma? Dopo la crisi con Javier Martinez spunta il sospetto choc: gravidanza in arrivo?

Helena Prestes è incinta di Javier Martinez? L’ultima segnalazione sugli ex concorrenti del Grande Fratello sta creando un grande scompiglio sui social. Cos’è successo? La coppia, reduce da un lungo percorso nel reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 continua con la sua storia d’amore e tra alti e bassi i due sono ancora ufficialmente fidanzati. I due modelli hanno intrapreso un percorso particolare nella casa più spiata d’Italia conoscendosi piano piano e innamorandosi lentamente.

Dopo la fine del programma hanno deciso di fidanzarsi e oggi sono estremamente innamorati. Negli ultimi giorni si è parlato anche di una crisi, ma in queste ore tutto si è ribaltato dato che Helena Prestes pare essere incinta. Il gossip esploso proprio oggi sta facendo saltare di gioia la fanbase della coppia che si è accorta di un cambiamento nella modella brasiliana. A lanciare il rumor è arrivata Deianira Marzano che ha pubblicato la segnalazione di un suo follower: “Deia, sul canale a *********, Javier baciava la pancia di Helena e le chiede se c’è un orsetto o una cavallina“.

Helena Prestes, Javier Martinez le bacia la pancia: figlio in arrivo?

Il gesto di Javier Martinez ha fatto impazzire il web e Deianira ha alimentato ulteriormente le speranze dei fan: “Se volete sapere la mia, io penso che sia vero, perchè escludo che – con tante donne che non riescono ad avere figli – si possa scherzare su un argomento del genere“. Helena Prestes e il fidanzato al momento non hanno ancora confermato i rumor sulla possibile gravidanza, anche se chi li segue non vede l’ora di scoprire la verità su quel gesto stranissimo e soprattutto, di capire se davvero i due ex concorrenti del Grande Fratello sono riusciti a coronare il loro sogno di creare una famiglia.