Helena Prestes aspetta un figlio da Javier dopo il Grande Fratello?

Possibile svolta per Helena Prestes e Javier Martinez dopo il Grande Fratello. La coppia di ex gieffini sembra pronta per mettere su famiglia dopo il termine del programma di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini. I due ragazzi sudamericani sono stati pizzicati fuori da una farmacia dove la modella avrebbe usufruito di un test di gravidanza, anche se il responso sarebbe al momento ancora misterioso.

“Al momento non posso svelare niente, anche se avere un figlio è il nostro più grande sogno” ha confidato la showgirl e seconda classificata all’ultimo Grande Fratello. Chissà che non possa arrivare qualche lieto annuncio già nelle prossime settimane per Helena Prestes e Javier Martínez. Il loro amore è sbocciato ufficialmente dopo il programma Mediaset e tra loro le cose sembrano proseguire nel migliore dei modi.

Helena Prestes e Javier Martínez, il sogno svelato al Grande Fratello

Già durante la loro esperienza nella casa del Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martínez non avevano fatto mistero riguardo alla possibilità di mettere al mondo un figlio. Il grande desiderio della seconda classificata nel programma di Canale Cinque alle spalle di Jessica Morlacchi è infatti quello di costruire una sua famiglia e chissà che finalmente non abbia trovato la persona giusta al suo fianco con la quale costruire qualcosa di importante.

Vedremo il tempo quale verità rivelerà riguardo a Helena Prestes e Javier Martinez, e chissà che non possa arrivare qualche lieto annuncio già nei prossimi giorni per i due ex gieffini.

