Helena Prestes indecisa tra Carlo Motta e Javier Martinez? Cosa sta accadendo

Dopo essersi mostrati sereni, felici e innamorati a Capri durante il vip Champions, Helena Prestes e Javier Martinez finiscono al centro del gossip per le dichiarazioni di Carlo Motta, l’ex fidanzato della modella brasiliana che ha confermato di aver rivisto Helena dopo il Grande Fratello. A scatenare la dura reazione dei fan, tuttavia, è stata Helena che, su X, ha deciso d’intervenire per difendere Carlo Motta dall’attacco social dei suoi fan. Tutto è nato dalle seguenti parole di Helena:

”In nome e in rispetto alla famiglia di Carlo non ci sono problemi tra di noi…lui è una persona brava e non merita essere in mezzo ai vostri commenti. Dovete dissociare per rispetto. È ingiusto scrivere a clienti o vita personale sua…”. Le parole della Prestes non sono affatto piaciute ai fan degli Helevier (il fandom di Javier e Helena, ndr) che, in queste ore, sui social, si stanno scagliando contro la modella brasiliana.

I fan contro Helena Prestes: ecco perché

I fan di Helena Prestes non hanno gradito la sua difesa nei confronti dell’ex fidanzato Carlo Motta. Secondo alcuni sostenitori della coppia del Grande Fratello, Helena avrebbe dovuto difendere Javier e non Carlo Motta. Alcuni fan, in particolare, hanno criticato Helena per non essere intervenuta quando sui social Javier ha ricevuto odio da diversi utenti.

Helena, tuttavia, per il momento, non ha replicato alle critiche dei fan mentre Javier Martinez non ha ancora commentato la situazione anche se, questa mattina, sotto un video in cui Biagio D’Anello lo descrive come “un signore” dopo aver parlato al telefono con lui, è intervenuto ringraziando lo stesso Biagio per le parole usate nei suoi confronti. I fan della coppia, nel frattempo, sperano che tale momento venga superato presto.

