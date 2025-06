Durante la sua recente esperienza al Grande Fratello, la modella brasiliana Helena Prestes aveva parlato del rapporto molto difficile coi suoi genitori. Cresciuta nella periferia di San Paolo, è approdata in Italia sola e munita di tanta speranza e voglia di regalarsi un futuro migliore. Secondo la ricostruzione di Helena, infatti, suo papà era spesso assente perché impegnato a disintossicarsi dall’alcol, mentre mamma ha ricoperto il ruolo di entrambi, mostrando il suo lato più rigido e spigoloso.

Helena Prestes non può dimenticare l’infanzia difficile vissuta in Brasile e ripensando alle tante mancanze che hanno segnato il suo rapporto coi genitori, non può far altro che commuoversi. “Lui (il padre, ndr) non c’era quando avevo bisogno. Poi quando i miei genitori si sono separati, lei era distrutta, perché lo amava tanto”, racconta Helena.

Helena Prestes, che fine hanno fatto i suoi genitori? I ricordi dolorosi della modella

L’ex concorrente del Grande Fratello spiega di essere ancora in contatto con il padre, che vorrebbe rivederla e raggiungerla in Italia, forse per stabilizzarsi e trovare continuità nel nostro paese. Lei però non se la sente di riabbracciarlo, perché teme che il rapporto sia ormai compromesso. Per quanto riguarda il legame con la madre, Helena Prestes dice di non sapere nemmeno se stia bene. Proprio nella casa del Grande Fratello aveva raccontato di aver perso le sue tracce e di avvertire tanta sofferenza nel suo profondo.

“Mamma è diventata molto dura e non parla più con me, non parla con nessuno della famiglia”, la confidenza di Helena. “Mamma non so più dove sta, è da tantissimo tempo che non abbiamo un momento bello. Non so nemmeno se è viva”, l’ammissione amara della modella brasiliana. Chissà che le cose non cambino in futuro, ma ad oggi a prevalere sono la distanza e la freddezza. Il passato doloroso ha lasciato segni emotivi indelebili in Helena, che oggi si stringe attorno alle persone a cui vuole bene e che la amano.