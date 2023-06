Helena Prestes innamorata di Carlo Motta/ Ilary Blasi ironizza: “Quest’estate almeno 4 copertine di gossip!”

Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes conferma l’amore per Carlo Motta

Nello studio dell’Isola dei Famosi 2023 fa il suo ingresso una delle grandi protagoniste di questa edizione: Helena Prestes. La naufraga ha fatto parlare di sé non solo per il suo carattere schietto e travolgente, che l’ha portata a litigare con numerosi compagni di viaggio, ma anche per la storia d’amore con Carlo Motta, ufficializzata in una delle ultime dirette. Tuttavia su questa relazione in molti hanno mosso dei dubbi: non solo Gian Maria Sainato, che ritiene che il loro amore non sia vero, ma anche Vladimir Luxuria, che ha avuto un duro diverbio con il fidanzato della modella la scorsa puntata.

Ora ci pensa Helena stessa a parlarne, ammettendo di essersi riscoperta innamorata proprio durante l’avventura in Honduras: “In realtà, prima di andare, ero ancora insicura, non credevo all’amore. Però sull’Isola già dalla seconda settimana ho visto che mi mancava, e ho pianto. Quindi mi sono resa conto che ero innamorata veramente. È tutto vero, però lo frequentavo da tempo“.

Helena Prestes e Carlo Motta: “Non c’è recitazione“. E Ilary Blasi punge!

Vladimir Luxuria prende parola e spiega ad Helena Prestes per quale motivo abbia mostrato scetticismo sulla storia con Carlo Motta: “Quando tu sei andata via ho detto: ‘Torna Helena, che c’è Carlo che ti aspetta, se ti ricordi chi è’. E lui si è molto arrabbiato. Ho pensato che la fame e le difficoltà possono portare a distrarsi, quindi a dimenticare. Però tu mi devi ringraziare, perché abbiamo visto Carlo sempre mogio, sottomesso, invece si è inca*ato per la prima volta. Ho tirato fuori il lupo dall’agnello“.

Helena però conferma che il loro amore è reale: “Non c’è recitazione, è tutto vero“. E, a seguire, viene sorpresa dal silenzioso ingresso in studio del suo Carlo con un mazzo di fiori. Infine, Ilary Blasi riprende in mano le redini della diretta invitando la coppia ad accomodarsi, per poi rivolgere loro una battuta: “Adesso me l’avete promesso, siete fidanzati e state insieme: questa estate almeno 4 copertine di gossip facciamole, perché sennò qua facciamo una figuraccia“.

ilary a helena: “magari ve sbaciucchiate dopo, mo me l’avete promesso siete fidanzati e state insieme st’estate almeno 4 copertine de gossip famole sennò qua famo una figuraccia!” #isola pic.twitter.com/m3ngC7VFcm — isola out of context (@oocisola) June 19, 2023













