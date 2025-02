Helena Prestes si sbilancia con Javier in una lettera al Grande Fratello: cos’ha scritto

Helena Prestes, in occasione del compleanno di Javier Martinez, ha deciso di scrivergli una toccante lettera, dichiarandogli il suo amore. Un dono che Javier scopre in diretta al Grande Fratello, con un filmato che lo lascia in lacrime. “La sua forza non è la sua bellezza, è più la sua presenza.”, scrive Helena per il fidanzato, definendolo poi “il mio porto sicuro, quando guardo i tuoi occhi vedo acqua pura e certezze”.

Helena Prestes fa ancora di più, ammettendo di immaginare e desiderare un futuro insieme una volta finito il Grande Fratello. “La cosa più importante per me è la famiglia, e io vorrei avere una famiglia mia, col mio compagno…”, ha detto la modella a Javier, che ha confermato di avere il suo stesso desiderio. I due, dunque, ammettono di essere sulla stessa lunghezza d’onda e di avere lo stesso desiderio di coppia per il futuro.

Helena Prestes spiazza: “Vedo Javier come un papà della mia famiglia”

“Con lei mi sento sereno, mi da veramente tanto, non posso non tenere conto di questo. Voglio portarla nel mio mondo una volta fuori di qui”, ha dichiarato Javier, sognando già un futuro con la sua Helena. La modella, dal suo canto, non ha fatto mistero di aver trovato nel pallavolista un amore inaspettato: “Non avevo voglia di aprirmi di nuovo all’amore dopo quello che ho vissuto prima di entrare, non mi aspettavo tutto questo. Oggi vedo Javier come il papà dei miei figli, ad avere una famiglia fuori.” ha concluso in diretta.