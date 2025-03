Helena Prestes e Zeudi Di Palma continuano con i loro conflitti al Grande Fratello. I fan hanno perso le speranze di vederle di nuovo amiche anche fuori dal reality, anche se chiaramente, potrebbe cambiare tutto una volta finito il programma. Ad ogni modo, continuano a volare paroloni e litigi, e nelle ultime ore c’è stato un altro scontro di fuoco che sui social ha rafforzato lo schieramento nei confronti di Zeudi Di Palma. “Sei stata bugiarda e falsa, facendo così rimarrai sola nella vita”, aveva detto la modella brasiliana.

Helena Prestes ha zittito Zeudi con una frase che ha lasciato tutti senza parole: “Non me ne frega nulla della tua sessualità“, ha detto all’ex Miss, accusandola poi di essere stata “confusa”. Il motivo? La modella le ha fatto presente che inizialmente aveva baciato Alfonso D’Apice, per poi tornare invece da lei scusandosi più volte. Non solo, appena Helena è stata eliminata, Zeudi Di Palma è caduta nelle braccia di Javier Martinez andando a insospettire i fan dopo il coming out. Per questi motivi, la modella ha pensato che Zeudi Di Palma fosse confusa, frase che ha scatenato i fan.

Helena Prestes, arriva l’aereo per Zeudi Di Palma sopra il cielo del GF: “La sessualità non è confusione. ZDP Noi con te“

“La sessualità non è confusione. ZDP Noi con te“. Queste le parole comparse su uno striscione dell’aereo in difesa di Zeudi e della questione LGBTQ+ sulla bisessualità. Poche ore fa, al Grande Fratello i fan si erano illusi su un possibile ritorno di fiamma, dato che durante una festa Zeudi, Mariavittoria e Helena si sono ritrovate insieme nella vasca a giocare, bagnandosi l’una con l’altra tra scherzi e tanta ironia. Per un attimo il pubblico del Grande Fratello ha pensato ci potesse essere ancora speranza tra le due, ma solo poche ore dopo si sono urlate parole di fuoco che hanno spento tutte le aspettative.