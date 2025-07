Carlo Motta torna a pungere Helena Prestes e Javier Martinez: cos'ha fatto

Helena Prestes torna al centro del gossip. Dopo il Grande Fratello, conclusosi lo scorso 31 marzo con il suo secondo posto, la modella brasiliana aveva iniziato a vivere la sua relazione con Javier Martinez lontano dai riflettori.

Dopo un percorso fatto di alti e bassi all’interno della Casa, fuori i due sembravano aver trovato finalmente un equilibrio, parlando addirittura di convivenza e di una famiglia da costruire insieme. Tuttavia, nelle ultime settimane, qualcosa si è incrinato. A far traballare la storia è stato il ritorno in scena di Carlo Motta, ex storico di Helena.

Quest’ultimo, infatti, ha rivelato di essere rimasto in contatto con lei anche dopo la sua uscita dal GF, condividendo pubblicamente alcune foto recenti che li ritraggono insieme.

Ma non è finita qui. Non solo, in un’intervista ha lasciato intendere che tra loro non ci sarebbero state solo semplici uscite amichevoli, ma anche momenti più intimi. Helena, dal canto suo, ha negato tutto, ribadendo di essere innamorata di Javier. L’argentino, invece, ha scelto la strada del silenzio, sparendo dai social per giorni ed evitando di commentare la vicenda.

Carlo Motta torna a pungere Helena Prestes: cos’è successo

Nonostante il caos mediatico, Helena Prestes e Javier Martinez hanno scelto di restare insieme. Dopo un periodo di silenzio e distanza dai social, i due sono tornati a mostrarsi complici e affiatati, condividendo momenti della loro estate tra vacanze al mare, sorrisi e avventure.

Ma, proprio quando le acque sembravano essersi calmate, ecco riapparire Carlo Motta. Nelle ultime ore, l’ex di Helena ha ricominciato a seguire su Instagram la sorella della modella, Mariana Prestes, facendo inevitabilmente riaccendere i riflettori su di lui.

Il gesto non è passato inosservato e ha scatenato una nuova ondata di critiche. In particolare, molti fan degli “Helevier” lo accusano di cercare visibilità e di voler rimettersi al centro dell’attenzione, proprio ora che la coppia sembrava aver ritrovato la serenità. A questo punto, non resta che attendere per capire se Helena deciderà di replicare a Carlo o se, invece, sceglierà di ignorarlo.