Helena Prestes lascia il gruppo e continua l’Isola da sola/ Lo Cicero attacca: “Strategia dei poveri”

Helena Prestes si separa dal gruppo all’Isola dei Famosi 2023 e scatena la polemica

Helena Prestes sembra aver deciso: continuerà la sua avventura all‘Isola dei Famosi 2023 da sola. La modella brasiliana ha deciso di staccarsi dal gruppo con il quale tanti scontri ha avuto e continua ad avere per vivere il resto di quest’avventura in pace e, soprattutto, a suo modo. Ha perciò creato una sua capanna e acceso un secondo fuoco distante da dove risiede il resto del gruppo.

Una mossa che ha indispettito molti e che ha sollevato molte discussioni nel gruppo. Tante le critiche mosse ad Helena soprattutto da parte di Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli e Pamela Camassa.

Andrea Lo Cicero attacca Helena: “Strategia dei poveri”

Proprio Pamela si è detta felice del fatto che Helena abbia creato il suo fuoco e si sia trasferita da un’altra parte: “Se vuoi stare in disparte, stattene in disparte che ci fai anche un favore che mangiamo in santa pace!” ha tuonato. Più dure invece le parole di Andrea Lo Cicero, che ha definito quella di Helena una “strategia dei poveri”, soprattutto perché “rigira le cose”. Ha anche commentato il comportamento di Nathaly Caldonazzo, l’unica con la quale Helena ha dei rapporti ancora pacifici e cordiali: “Nathaly avete imparato a conoscerla, lei sente e spiffera, poi dorme delle volte vicino a Helena, poi però la verità è che vuole stare da sola”, ha rivelato lo sportivo.

