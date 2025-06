La rottura Helena Prestes e il suo fidanzato (o ex?) Javier Martinez ha allarmato i fan negli ultimi giorni. I due si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello, reality al quale hanno partecipato entrambi: all’interno della casa è nata una simpatia importante che si è presto trasformata in amore. Una storia che li ha portati a compiere dei passi importanti fin dai primi giorni dalla loro uscita dal reality: lui è uscito ad un passo dalla finale, lei, invece, è arrivata fino all’ultimo atto. I due, infatti, hanno passato sempre più tempo insieme senza nascondere la loro volontà di mettere su un qualcosa di più concreto. Javier ed Helena, infatti, hanno sempre raccontato di aver intenzione di andare a convivere quanto prima e di mettere al mondo dei figli. Proprio l’idea che Helena fosse incinta avrebbe fatto esplodere il suo ex. Eppure, a quanto pare, la storia tra i due potrebbe essere già terminata.

Javier Martinez e Helena Prestes si sono lasciati?/ Tra immagini rimosse e rumors, cosa sta succedendo

Il motivo? È presto scoperto. Helena Prestes, a quanto pare, avrebbe passato del tempo con il suo ex fidanzato Carlo Motta, con il quale aveva una storia fino a poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello: non è chiaro in quali rapporti. Le prove sono arrivate proprio da lui, che ha postato sui social una serie di scatti per dimostrare che Helena non era stata fedele nei confronti di Javier e che aveva passato diverso tempo con lui, persino a casa sua. Ma è davvero così? Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, non sarebbe del tutto vero.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono lasciati? Crisi confermata/ Due mosse pesanti non sfuggono ai fan

Helena Prestes, parla Deianira Marzano: “Carlo è impazzito quando…”

Deianira Marzano, parlando di Helena Prestes e di quanto accaduto con Carlo Motta, ha spiegato: “Quando Carlo ha sentito la notizia (non confermata) che Helena potesse essere incinta, gli è letteralmente partita la brocca. Così ha iniziato a tenderle trappole”. Carlo, dunque, avrebbe escogitato un vero e proprio piano per colpire la sua ex fidanzata, per farla lasciare con Javier: un agguato di Motta, dunque, nel quale Javier sarebbe caduta a pieno.