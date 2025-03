Cresciuta in Brasile tra le favelas, Helena Prestes ha avuto il coraggio di disegnare la sua linea della vita, come succede a molti concorrenti del Grande Fratello. Da subito, il pubblico e molti inquilini si sono commossi pensando a quello che la modella brasiliana ha passato durante la sua infanzia. La ragazza ha raccontato di aver avuto due genitori che litigavano spesso e in modo molto forte: “Volavano le sedie“, ha detto Helena Prestes, dichiarando che lei e le sorelle scappavano nelle altre favelas per le violenze che succedevano in famiglia.

Le bambine correvano spesso tra le vie e andavano a rifugiarsi dai loro vicini per mangiare qualcosa e per trovare un po’ di pace. Crescendo, Helena Prestes ha deciso di dare una svolta alla sua vita, iniziando a giocare a basket, suo primo lavoro con il quale riusciva in parte a mantenere la famiglia. Poi ha intrapreso la carriera da modella, volando a New York, dove ha conosciuto il fidanzato con il quale è rimasta per molto tempo. I due hanno deciso però di trasferirsi in Italia per via della loro passione per la moda.

Helena Prestes racconta il rapporto con il papà e la mamma: ecco perchè oggi non si parlano più

Una volta arrivata in Italia, la sua relazione si è conclusa e ha conosciuto un altro uomo con il quale ha pensato di creare una famiglia. Quando ha deciso di non dare più i soldi alla mamma, quest’ultima ha iniziato a non parlarle più e i loro rapporti si sono conclusi definitivamente. Per quanto riguarda il padre di Helena Prestes, la modella brasiliana ha fatto sapere che i due si sentono ancora, ma che anche lui ha spesso chiesto soldi. Dopo il suo racconto, Alfonso Signorini si è complimentato con lei e così hanno fatto gli altri concorrenti che si sono sciolti in un abbraccio.