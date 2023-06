Helena Prestes nuova leader a L’Isola, perché?/ Pamela Camassa costretta a rinunciare: “Non avevo scelta”

Pamela Camassa costretta a rinunciare alla collana da leader: cos’è successo a L’Isola dei Famosi 2023

Cambia tutto a L’Isola dei Famosi 2023 in vista della finale della prossima settimana. In attesa della diretta di oggi 16 giugno, il daytime mostra gli importanti cambiamenti arrivati per i naufraghi ancora in gara. Il primo è il nuovo trasloco, probabilmente ultimo di questa edizione, per i concorrenti, che da Playa Fantasma sono andati a Cayo Paloma. Lì è poi arrivato un comunicato importante che ha messo Pamela Camassa di fronte ad una difficile decisione.

I naufraghi, durante il trasferimento sulla nuova isola, hanno dimenticato il telone con il quale coprono la capanna. Elemento necessario viste le previsioni meteo dei prossimi giorni, che portano acquazzoni. Motivo per il quale lo spirito dell’Isola ha posto alla leader Pamela una scelta attraverso la quale il gruppo avrebbe potuto recuperare il telone.

Helena Prestes nuova leader de l’Isola: la reazione

Lo Spirito dell’isola ha dato a Pamela due possibilità: o recuperare il telone rinunciando al fuoco per 24 ore, oppure recuperarlo rinunciando alla collana da leader, che sarebbe andata alla sua ‘più acerrima nemica’, ovvero Helena. Per il bene del gruppo, Pamela ha deciso di rinunciare alla collana da leader che è dunque andata ad una felicissima Helena. “Non me l’aspettavo”, ha commentato la modella. “Sono stata costretta”, ha replicato ironica Pamela. “Ora posso cambiare un po’ di cose in quest’ultima settimana. Ho sempre desiderato questa collana”, ha infine concluso Helena.

