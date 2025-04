Lunedì, 7 aprile, su Canale 5 ha debuttato The Couple, il nuovo reality presentato da Ilary Blasi. Trattasi della versione italiana di “Gran Hermano Duo“, ovvero uno spin-off del Grande Fratello, dove, però, i concorrenti devono gareggiare in coppia e affrontare una serie di prove per ottenere il montepremi finale, di ben 1 milione di euro. Questo nuovo format è iniziato solamente una settimana dopo la fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, che si è conclusa ufficialmente lunedì 31 marzo. Dunque, a seguito di sei mesi ininterrotti di diretta del GF, ritrovarsi già con nuovi volti nella stessa Casa ha lasciato molti telespettatori sorpresi e un po’ spaesati.

Non solo, sembra che anche gli stessi autori e concorrenti siano ancora un po’ confusi. Negli ultimi giorni, infatti, è stata spesso nominata in Casa una grande protagonista dell’ultima edizione del GF, ovvero Helena Prestes. La sera stessa della prima puntata, Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi si sono ritrovati a parlare della brasiliana, svelando di averla rispettivamente vista e sentita poco prima di iniziare quest’avventura. Ricordiamo, infatti, che Antonino ed Helena hanno avuto un flirt in passato, mentre Jasmine ha seguito con passione il GF per sua zia Amanda Lecciso.

Helena Prestes nominata continuamente a The Couple: cosa sta succedendo

Dopodiché, addirittura gli stessi autori hanno chiamato in confessionale Helena, facendo ridere tutti i nuovi concorrenti di The Couple, con un video diventato virale. Nelle ultime ore, poi, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco sono tornati a parlare di Helena Prestes. “Ciao Heleners, ciao Helena! Quanto vorrei che venisse qui. Mi piace troppo, la adoro”, hanno detto i due amici. Addirittura, Pierangelo ha chiesto al programma di poter far venire la brasiliana come ospite per una settimana, così da passare dei giorni insieme nel reality.

Al che, alcuni fan della brasiliana hanno iniziato a sperare in questa possibilità, ipotizzando una possibile sorpresa di Helena nel nuovo reality condotto da Ilary Blasi. Secondo alcuni, infatti, questo continuo richiamo alla Prestes non sarebbe casuale, bensì sarebbe collegato ad un suo possibile ritorno nella Casa più spiata d’Italia. Ad ogni modo, è necessario sottolineare che si tratta solamente di supposizioni e non c’è niente di certo a riguardo. Tuttavia, c’è anche da aggiungere che, al Gran Hermano Duo, sono soliti richiamare ex gieffini, così da risolvere dinamiche rimaste in sospeso.