Anche quest’anno, è tornato l’appuntamento con il Festival del Cinema di Cannes, in programma dal 13 al 24 maggio. La 78esima edizione si svolge come di consueto al Palais des Festivals et des Congres, lungo la celebre Croisette, cuore glamour della città francese. Tantissimi i film presentato e le star internazionali presenti sulla Croisette: da Emma Stone a Pedro Pascal, fino a Robert De Niro e Rihanna. Come ormai accade anche alla Mostra del Cinema di Venezia, il Festival di Cannes ospita numerose influencer, invitate per rappresentare brand e sponsor di moda e bellezza. Tra loro spicca anche Helena Prestes, reduce dalla lunga esperienza al Grande Fratello.

Nelle ultime ore, la Prestes ha condiviso sui social il suo arrivo a Cannes, annunciando che sfilerà sul celebre red carpet del Festival, mandando in visibilio i suoi fan. Oltre alla partecipazione ai vari reality, l’influencer è ben nota anche nel mondo della moda e, conclusa l’esperienza al GF, ha ripreso alla grande la sua carriera nel fashion. In attesa del tappeto rosso, Helena si è concessa una serata nella cornice della Costa Azzurra, partecipando ad un esclusivo party dove si è ritrovata insieme al Rihanna e il rapper A$AP Rocky, marito della popstar.

Helena Prestes brilla a Cannes: l’incontro con Rihanna

Poche ore fa, Helena Prestes ha pubblicato sul suo profilo X uno scatto che ha subito attirato l’attenzione. Nella foto in questione, infatti, si vedono Rihanna, incinta del terzo figlio, e A$AP Rocky davanti ad una consolle, durante un party esclusivo a Cannes. “Non riesco a spiegare“, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello, emozionata e incredula. Arrivata al Festival di Cannes per sfilare sul red carpet della prestigiosa manifestazione cinematografica, la modella brasiliana ha preso parte ad una serata tra ospiti di altissimo profilo, tra cui la popstar e suo marito.

Ma, non è finita qui. Sul web ha poi iniziato a circolare un video in cui appaiono Helena e Rihanna intente a salutarsi e scambiarsi un bacio durante la festa. Il video è rapidamente virale, condiviso da numerosi utenti e repostato anche dalla stessa Prestes. In occasione di questo impegno lavorativo, l’ex gieffina si è separata per qualche giorno dal fidanzato Javier Martinez, conosciuto all’interno della Casa più spiata d’Italia. In ogni caso, la loro relazione procede a gonfie vele e i due sembrano più innamorati che mai.