Stasera andrà in onda l’ultima puntata del Grande Fratello dove Alfonso Signorini proclamerà la vincitrice (o il vincitore) dell’attuale edizione, che è stata parecchio criticata per via dei concorrenti e dei gesti che si sono consumati sia dentro sia fuori, a causa di fandom tossici che hanno sprecato caratteri per minacciare giornalisti e tutti coloro che la pensavano in maniera diversa.

Tra le concorrenti che possono davvero puntare in alto c’è Helena Prestes. E pensare che per un attimo ha creduto di non poter più tornare in gioco, e invece poi il GF ha capito che senza di lei non sarebbe andato lontano. Nelle ultime ore la mente degli inquilini è rivolta al mondo fuori che li aspetta, idem la modella, che ha subito pensato al fidanzato Javier Martinez: “Spero di essere impegnata a dare tanti baci a Javier”.

Helena Prestes stasera potrà riabbracciare in studio Javier

Mariavittoria Minghetti, sentendo le dolci parole di una Helena Prestes più innamorata che mai, ha commentato così: “Vedremo come si sarà comportato Martinez”. E poi le ha fatto notare di essere una donna molto coccolona, mentre lei non lo è per niente. La modella le ha dato ragione aggiungendo che anche il suo Javier Martinez tende a essere coccolone e dolce in generale.

E pensare che in pochi avrebbero scommesso sulla relazione tra Helena Prestes e il pallavolista perché la prima è rientrata in casa con l’intenzione di costruire qualcosa con Zeudi salvo poi ritrovarsela tra le braccia del pallavolista. Poi il triangolo si è sciolto ed è diventato un duo, con tutto quello che concerne una coppia, ovvero le liti, le discussioni, le incomprensioni, ma anche la gioia di stare insieme in ogni situazione. Negli ultimi giorni il pallavolista l’ha sempre sostenuta e fatto il tifo da lontano, non vedendo l’ora di riabbracciarla, anche perché avendo lei la vittoria non è importante.

