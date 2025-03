Helena Prestes di nuovo vicina a Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Com’è noto, i due gieffini avevano stretto un’amicizia speciale all’inizio del reality, andata a scemare dopo il fidanzamento di Lorenzo con Shaila Gatta. Helena, infatti, aveva confessato di essersi addirittura innamorata del modello, per poi ritrattare e parlare solo di affetto. Successivamente, la brasiliana ha cambiato completamente idea su di lui, arrivando a descriverlo come una persona falsa e strategica. Dal canto suo, Lorenzo ha più volte manifestato il desiderio che la brasiliana lasciasse la Casa, diventando dei veri e propri “nemici“.

Recentemente, però, la situazione sembra essersi di nuovo capovolta. Il motivo? Da giorni, ormai, Shaila ha deciso di prendere definitivamente le distanze da Lorenzo, confessando di non sentire più la sua mancanza. La ballerina ha capito di aver dato troppa importanza al rapporto con il fidanzato, compromettendo in parte il suo percorso nella Casa. Di conseguenza, pur continuando a provare sentimenti per lui, ritiene sia meglio andare avanti per la sua strada e mettere finalmente sé stessa al primo posto. Una consapevolezza che, secondo alcuni, è arrivata troppo tardi e che Helena ha duramente criticato.

Helena Prestes vicina a Lorenzo Spolverato: l’ambigua conversazione al Grande Fratello

Negli ultimi giorni, Helena Prestes ha attaccato più volte Shaila Gatta, accusandola di aver lasciato Lorenzo Spolverato solo per strategia. Secondo Helena, infatti, la ballerina sarebbe infastidita dal fatto che lui sia arrivato in finale mentre lei no, e per questo avrebbe deciso d’interrompere la relazione, ritenendolo ormai inutile ai fini del gioco. In questo modo, a detta della brasiliana, Shaila starebbe dimostrando di non aver amato veramente il modello. Per questo, ha iniziato a riavvicinarsi improvvisamente a lui, prendendo le sue difese e lasciandosi andare anche a dichiarazioni piuttosto ambigue.

Durante la festa di sabato, 15 marzo, Helena e Lorenzo hanno scherzato e chiacchierato a lungo, fino a quando la 34enne gli ha detto: “Peccato che…”. “Dai stai zitta”, ha risposto Lorenzo ridendo. “La strada diversa… peccato”, ha continuato la brasiliana. A quel punto, il 28enne è andato via ridendo, lasciando intendere che la loro non fosse una conversazione del tutto innocente. Il video ha fatto immediatamente il giro del web, scatenando diverse reazioni. Molti spettatori sono convinti che alla Prestes interessi ancora Lorenzo e che, vedendolo finalmente libero, stia ripensando al loro percorso insieme. Sarà realmente così? Non resta che vedere le prossime puntata del Grande Fratello per scoprirlo.