Helena Prestes, pesante accusa a Luca Vetrone/ “Mi ha spinta per un cocco…”

Helena Prestes contro Luca Vetrone

Helena Prestes è indubbiamente una delle grandi protagoniste dell‘Isola dei Famosi 2023. Con un carattere forte e deciso, ma anche sensibile, la modella si sta mettendo in luca dividendo sia il pubblico che i propri compagni. C’è chi apprezza il suo modo di fare e chi, invece, non lo tollera. Helena, però, nonostante le critiche, è decisa a restare se stessa al punto che, di fronte alla nuova nomination, non si è scoraggiata annunciando di voler eliminare, uno dopo l’altro, gli altri naufraghi. “Questa per me è la terza nomination, ma mi sento più forte che mai. Lotterò fino alla fine e manderò via uno per uno”, ha detto in un confessione.

Helena, tuttavia, nelle ultime ore, sta facendo discutere anche per una pesante accusa lanciata all’indirizzo di Luca Vetrone. Tutto sarebbe accaduto per un cocco che avrebbe portato i due a scontrarsi.

L’accusa di Helena Prestes

Helena Prestes, subito dopo la puntata dell’Isola dei Famosi 2023, avrebbe raccontato di essersi imbattuta in un cocco e di essersi scontrata con Luca Vetrone che le avrebbe soffiato il cocco stesso. Secondo la modella, il tiktoker, per prendere il cocco, l’avrebbe spinta.

“Oh ragazze, ho trovato un cocco prima, sono andata per prenderlo e lui mi ha fatto così… boom. Mi ha spinta! (Imitando il gesto, ndr). E poi si è preso lui il cocco”, le parole di Helena. Come reagirà Luca di fronte all’accusa di Helena? La modella ne parlerà direttamente con lui? Dopo un mese di permanenza sull’Isola, sale la tensione tra i naufraghi.

