Helena Prestes piange a L’Isola: “Questo gruppo mi odia”/ “Sempre contro di me, non mi sopportano proprio”

Naufraghi traslocano a L’Isola dei Famosi 2023: è scontro tra Andrea Lo Cicero e Helena Prestes

A pochi giorni dalla finale de L’Isola dei Famosi 2023, i concorrenti rimasti in gara hanno subito un nuovo trasloco. Lo spirito dell’Isola ha infatti inviato un nuovo comunicato, annunciando l’imminente addio a Playa Fantasma, dove i naufraghi hanno vissuto nelle ultime settimane. Sono dunque passati a Cayo Paloma, ovvero l’ex Isola di Sant’Elena.

Il trasferimento non è però andato nel migliore dei modi per tutti. Si sono anzi scatenati nuovi malumori nei confronti di Helena Prestes, soprattutto da parte di Andrea Lo Cicero. Quest’ultimo ha notato una poca collaborazione da parte di Helena nel trasporto delle varie cose da portare nella nuova isola, ed è nuovamente sbottato.

“Che prepotenza! – ha tuonato Andrea contro Helena – Tutto va benissimo, l’unica nota stonata di quest’Isola come sempre è Helena. Lei deve per forza scassare, assilla!” ha aggiunto.

L’atteggiamento di Andrea, che ha dunque nuovamente punzecchiato la naufraga, ha fatto crollare Helena. La modella, in confessionale, è scoppiata in lacrime, dicendo di sentirsi a disagio: “Questo gruppo che va contro di me, mi odia, proprio non mi sopporta! – ha accusato – Io mi sento una persona odiata qua, credo che questa isola più piccola ci farà stare più vicino. Io mi auguro che le persone si avvicinano di più a me, che sorridono di più!” ha quindi concluso.

