Un nuovo video dalla Casa del Grande Fratello sta facendo il giro del web e ha come protagonista Helena Prestes. La gieffina, dopo un percorso particolarmente tortuoso, durante il quale è stata eliminata e poi ripescata, la modella brasiliana ha conquistato uno dei posti in finale, a discapito di Shaila Gatta, che è stata invece eliminata durante la semifinale. Così come è stato eliminato Javier Martinez, gieffino di cui Helena sembra essersi innamorata. Ed è forse per la sua mancanza, ma anche per l’imminente fine di un’avventura ricca di emozioni, che Helena si è lasciata andare ad un fiume di lacrime.

Nel video in questione, Helena è in giardino e guarda il cielo e piange, mentre in sottofondo si sentono le note della canzone ‘I Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith. Nessuna parola o spiegazione arriva da Helena, solo tante lacrime che sembrano nascondere una forte tristezza da parte della modella.

Helena Prestes, momento di sconforto e lacrime al Grande Fratello: cos’è successo

Ad accorgersi del suo pianto ininterrotto sono Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi, che sono anche le due concorrenti con le quali Helena ha un miglior rapporto nella Casa tra coloro che sono rimasti in gioco. La dottoressa è stata la prima a vederla piangere e ad andare a consolarla, chiedendole i motivi del suo sconforto ma senza ottenere alcuna risposta da Helena. Poco dopo è arrivata anche Jessica, che ha cercato di rincuorare la modella ricordandole che ormai manca pochissimo alla conclusione del Grande Fratello e, dunque, al ritorno alla sua vita fuori, dove troverà anche Javier. Il brasiliano, d’altronde, potrebbe riabbracciarla ancora prima, magari con una sorpresa romantica durante la finale di lunedì 31 marzo.