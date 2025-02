Commozione in diretta per Helena Prestes che ha ricevuto una sorpresa da Alfonso Signorini che l’ha chiamata in Mistery durante la puntata del Grande Fratello di giovedì 20 febbraio 2025. La modella, al centro dell’attenzione per la sua storia d’amore con Javier Martinez, ha raccontato la sua infanzia davanti al pubblico mentre in sottofondo scorrevano le immagini di lei da piccola, con sua mamma e con le sue sorelle. La modella è andata a vivere prima in Cile per poi trasferirsi in Italia e oggi vive con sua sorella Mariana.

Perché hanno litigato Helena e Javier: pace fatta e dichiarazione d'amore al GF/ "Sono innamorato"

Mariana è rimasta incinta quando aveva solo 17 anni, e sua mamma l’ha allontanata di casa dopo aver scoperto che era innamorata di una donna. Tutto ciò è stato rivelato in puntata con Helena Prestes che è scoppiata in lacrime riascoltando la sua storia di vita e ripensando ai suoi genitori. La modella ha dichiarato di non avere più un rapporto con la mamma da ben due anni: non sa cosa faccia e non sa dove sia, mentre con il papà si è riconciliata di recente anche se dalle sue parole non sembra sia ancora tutto a posto.

Mariana, chi è la sorella di Helena Prestes? Caos fuori dal GF/ "Vi dico chi dovete salvare al televoto"

Helena Prestes e la sorella Mariana: “Ci siamo fatte forza insieme”

Helena Prestes in Mistery al Grande Fratello ha commosso il pubblico del reality dopo che Alfonso Signorini ha fatto vedere le foto della vita della modella. In puntata è anche arrivata una lettera della sorella Mariana che l’ha ringraziata per la vita che hanno passato insieme. “Siamo nate in una famiglia sbagliata“, ha detto la ragazza e Helena ha spiegato che le due si sono sempre fatte forza a vicenda per far fronte ai dolori e alle violenze del passato. Infatti, pare che il padre fosse dipendente dall’alcol, il che lo rendeva violento nei confronti di sua madre. Riusciranno prima o poi ad incontrarsi? La modella su una cosa è stata categorica: “Non voglio parlare di mia madre“.