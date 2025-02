Helena Prestes e Javier Martinez in crisi al Grande Fratello?

Helena Prestes non sta trascorrendo delle ore semplici nella casa del Grande Fratello.- Prima la sconfitta al televoto per la finalissima che è stato vinto da Jessica Morlacchi, poi un durissimo scontro con Zeudi Di Palma e poi un momento di intimità con Javier Martinez interrotto da qualche coinquilino hanno fatto crollare la modella brasiliana che si è lasciata andare alle lacrime. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, quando, approfittando dell’assenza degli altri concorrenti in camera da letto, Helena e Javier hanno cercato un loro momento d’intimità che, tuttavia, sarebbe stato interrotto dall’arrivo di qualcuno.

La situazione avrebbe scatenato una reazione di Javier, infastidito dalla mancanza d’intimità con Helena che, di fronte alla reazione del pallavolista argentino, è scoppiata a piangere per poi sfogarsi con Amanda Lecciso e Stefania Orlando.

Helena Prestes crolla al Grande Fratello: cos’è successo con Javier Martinez

Mentre si sta dedicando alla manicure insieme ad Amanda, Helena si fa prendere da un momento di sconforto per la mancata privacy e l’impossibilità di vivere la storia con Javier in leggerezza. Amanda prova a consolarla e a farle capire che tutto ciò che accade nella casa è normale, ma Helena chiede un po’ di tranquillità e, soprattutto, di non essere criticata per il modo in cui sta vivendo la sua storia.

Anche Stefana, vedendola in lacrime, prova a consolarla ma Helena spiega di aver sentito delle frasi pronunciate da Javier che non le sono piaciute e che le hanno ricordato delle relazioni passate. “Lui non ce l’ha con te” lo giustifica Amanda esortando l’amica a chiarire la situazione. Ritrovata l’armonia con Javier, Helena ha poi avuto un crollo per la mancata finale conquistata chiedendosi dove abbia sbagliato per non essere riuscita a vincere il televoto.