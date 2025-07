L’ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa ormai da diversi mesi, ma le polemiche non sono certo finite. Cos’è successo questa volta? Recentemente, Helena Prestes ha pubblicato un nuovo post su Instagram, dove è apparsa in costume sfoggiando un look estivo. In poco tempo ha ricevuto una pioggia di commenti, sia dai fan che da alcune ex coinquiline della Casa, che non hanno perso occasione per dimostrarle il proprio affetto. “Bella come il sole, viva l’amore“, ha scritto Stefania Orlando, probabilmente facendo riferimento alla relazione tra Helena e Javier Martinez, nata proprio sotto le telecamere del reality.

“Aah bella“, ha aggiunto Amanda Lecciso, che nel frattempo si sta godendo l’estate insieme a Iago Garcia. Anche Pamela Petrarolo, che ha rivalutato la brasiliana dopo la convivenza nella Casa, ha commentato: “La meraviglia! Stupenda”. Insomma, Helena sembra aver costruito legami sinceri durante il suo percorso nella Casa, trovando veri amici e amiche. Al che, l’ex gieffino Mattia Fumagalli ha voluto elogiare la solidarietà femminile nata tra le ex coinquiline, condividendo un post su X.

Mattia Fumagalli scatena una polemica: c’entra Helena Prestes

“C’è qualcosa di meravigliosamente potente nella stima tra donne. Quando non c’è competizione ma condivisione, quando ci si solleva a vicenda invece di ferirsi di spalle… accade la magia. E ogni volta che vedo quella complicità sincera, io resto lì, in silenzio, ad ammirarla“, ha scritto Fumagalli su X, condividendo uno screen dei commenti delle ex inquiline del Grande Fratello al post di Helena Prestes. Insomma, un post apparentemente innocente che, però, ha finito per sollevare una nuova polemica. Molti utenti, infatti, hanno definito ipocrita parlare di “solidarietà femminile” in riferimento ad Helena, ricordando che durante la sua permanenza nella Casa si è lasciata andare a commenti e termini giudicati da molti misogini.

In momenti di rabbia, Helena ha insultato sia Shaila Gatta che Jessica Morlacchi, chiamandole “pu**ane“, oltre ad aver alimentato una forte rivalità con Zeudi Di Palma, anche a causa della gelosia per il legame tra lei e Javier Martinez. Alla luce di tutto questo, l’intervento di Fumagalli è stato visto da alcuni come fuori luogo, e in molti continuano a non perdonare ad Helena gli atteggiamenti avuti nel corso del reality.