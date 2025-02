Al Grande Fratello le dinamiche si stanno facendo sempre più interessanti grazie al rientro in casa di Helena Prestes: ha rinfocolato il fuoco delle Zelena, per poi buttarsi tra le braccia di un Javier sempre più confuso, e nelle ultime ore, decidendo di non allontanarsi da Zeudi Di Palma, ha voluto metterle in guardia su due personaggi che remano contro la parte buona della casa sapendo di godere di una misteriosa protezione: si sta parlando di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

“Non cascarci, Zeudi, quel che succede è merito solo tuo”, queste le parole della modella brasiliana che continua a non fidarsi minimamente della coppia della casa del GF che ha fatto parlare di sé soprattutto nei primi mesi e che ha deciso di fare un appello per salvare l’ex Miss Italia dalla nomination.

Helena Prestes difende Zeudi Di Palma, che è in nomination

Fa sorridere che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato facciano degli appelli al pubblico e al loro fandom per chiedere che Zeudi Di Palma venga salvata al televoto (stasera ci sarà l’atteso verdetto) quando non hanno la minima idea che gli Zelena ora hanno intenzione di portarla in finale a discapito di tutti gli altri concorrenti. Ma cos’è successo di preciso nella casa del Grande Fratello?

Helena Prestes continua a difendere l’ex Miss Italia nonostante quello che è successo durante il festeggiamento del capodanno cinese. Le due sembravano convitare una bella chimica, si credeva che ci sarebbe stato un bacio, e invece Zeudi ha deciso di mettere con le spalle al muro Helena e Javier consigliando loro di viversi. Da quel momento in poi la modella si è lasciata andare con il pallavolista anche se quest’ultimo non si decide a baciarla e a dimostrarle un sentimento degno di tale nome. Dice bene Amanda Lecciso quando ha cercato di fargli capire che qualora non provi lo stesso sentimento che ha lei sarebbe il caso di non rubarle un amore che invece potrebbe ricevere da un’altra parte. Il triangolo amoroso al GF continua e stasera Alfonso Signorini vorrà vederci chiaro.

