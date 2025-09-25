Helena Prestes avrebbe vissuto momenti drammatici durante il reality The Fifty e anche dopo: spunta la preoccupante indiscrezione

Cos’è successo ad Helena Prestes dopo The Fifty? Parliamo del nuovo (e ancora misterioso) reality di Prime Video, la cui trasmissione è prevista prossimamente sulla piattaforma streaming. A The Fifty, Helena ha partecipato in qualità di concorrente, ritrovando anche una sua ben nota conoscenza: Shaila Gatta. Mentre le prime indiscrezioni svelano di nuovi screzi tra le due nel reality, nelle ultime ore si stanno diffondendo sui social novità sulla modella brasiliana.

The Fifty si sarebbe concluso da qualche giorno ma, a quanto pare, Helena Prestes avrebbe vissuto sia durante il reality che dopo dei momenti difficili. A lanciare la notizia è Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram scrive: “Helena, dopo la partecipazione al reality, non è stata tanto bene. – poi però aggiunge – È stata un po’ assente sui social, ma è di poco fa la notizia che si trova a vedere la partita di Javier”.

Helena Prestes sta male dopo The Fifty? La modella avrebbe vissuto momenti difficili durante il reality

A queste parole segue poi la pubblicazione di una segnalazione arrivata a Venza da parte di un utente, che conferma la versione dell’esperto di gossip, aggiungendo però preoccupanti dettagli che riguardano la sua permanenza nel reality di Prime Video. “Dicono che Helena abbia avuto attacchi di panico durante il reality e che sia stata la chiamata di Javier a calmarla”, ha fatto sapere l’utente, sottolineando però che si tratta di voci e non di una notizia certa. Pare, però, che Helena abbia comunque vissuto dei momenti difficili e che li stia vivendo ancora oggi. Le motivazioni rimangono sconosciute, così come i dettagli su questo nuovo reality che tanto sta facendo discutere in queste settimane. Non resta che attende aggiornamenti dalla diretta interessata.