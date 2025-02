Helena Prestes nel mirino al Grande Fratello. Ieri, lunedì 24 febbraio, la brasiliana ha perso il televoto contro Jessica Morlacchi, la quale è stata decretata come prima finalista donna dell’edizione. Un risultato che ha spiazzato molti, compresi Alfonso Signorini e la stessa Helena. Al che, la Prestes ha sospettato che la sua sconfitta potesse essere dovuta alla fine dell’amicizia con Zeudi Di Palma, che le avrebbe fatto perdere il supporto delle “Zelena“, ovvero coloro che tifavano per la nascita di un amore tra di loro. Ricordiamo che la brasiliana ha avuto modo di trascorrere vari giorni fuori dalla Casa prima di essere ripescata, avendo così l’opportunità vedere il supporto internazionale di questo fandom.

Dunque, questa mattina, 25 gennaio, si è svegliata più carica che mai, scagliandosi contro l’ex Miss Italia. “Che poi a me è stato detto che non conta il voto dell’estero, poi mi è stato detto che conta, poi non si sa, boh”, ha detto, riferendosi probabilmente alle fan estere delle “Zelena“. Dopodiché, ha rivolto pesanti accuse alla coinquilina, insinuando che non sia realmente bisessuale, ma solo “confusa“. Addirittura, le avrebbe suggerito di andare dallo psicologo, per fare “chiarezza” sul suo orientamento sessuale.

Le parole di Helena Prestes nei confronti di Zeudi Di Palma hanno scatenato una forte polemica, con molti utenti che l’hanno accusata di bifobia e di denigrare anche chi si rivolge ad uno psicologo. Secondo quanto raccontato dalla 23enne partenopea, la brasiliana le aveva già suggerito di andare in terapia, ma questa frase sarebbe stata tagliata dai video mostrati in puntata. Non solo, sempre stando alle parole di Zeudi, il confessionale le avrebbe chiesto di non parlare più delle accuse fatte da Helena sul suo orientamento sessuale, trattandosi di questioni gravi.

“In confessionale mi hanno detto di non parlare più di quella cosa detta da Helena perché è una roba grave”, ha detto Zeudi a Shaila Gatta, prima di essere censurata dalla regina. Nonostante la censura, però, alcuni utenti sono riusciti comunque a riprendere la scena, condividendola su tutti i social. Da lì, in tanti hanno iniziato ad insinuare che gli autori del Grande Fratello vogliano proteggere Helena, evitandole di fare ulteriori scivoloni dopo l’episodio del bollitore. La produzione del reality replicherà a queste accuse? Chissà…