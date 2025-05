Helena Prestes mette a tacere i gossip su una possibile crisi tra lei e il fidanzato Javier Martinez. Sono passati quasi due mesi da quando Helena ha lasciato la Casa più spiata d’Italia, iniziando ufficialmente la sua storia d’amore con l’argentino lontano dalle telecamere. Com’è noto, i due si sono conosciuti lo scorso settembre all’interno del Grande Fratello, diventando subito amici. Inizialmente, però, entrambi erano interessati ad altre persone: Helena a Lorenzo Spolverato e Javier a Shaila Gatta. Dopo l’inizio della relazione tra Shaila e Lorenzo, i due si sono avvicinati sempre di più e la brasiliana ha sviluppato in poco tempo una cotta per il pallavolista.

Dal canto suo, al principio, Javier la considerava solo un’amica, preferendo approfondire la conoscenza di altre ragazze, come Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Tuttavia, dopo il ripescaggio, qualcosa è cambiato. Martinez ha spiegato di aver finalmente deciso di lasciarsi andare, mettendo da parte le paure e concedendosi una possibilità con lei. Da quel momento, tra i due è nato l’amore, diventando inseparabili. Nel giro di poco tempo, gli “Helevier” si sono convertiti in una delle coppie più amate dai telespettatori, che continuano a seguire le loro avventure con passione.

Helena Prestes fa una dedica social a Javier Martinez: cos’ha scritto

Dopo la fine del Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez hanno continuato a condividere diversi contenuti delle loro giornate sui social, così da tenere sempre aggiornati i loro numerosi fan. Con il passare delle settimane, però, la coppia ha iniziato a diminuire la presenza sul web, preferendo vivere la relazione in modo più riservato. In particolare, mentre Javier ha continuato a mostrarsi molto attivo, Helena ha cominciato a condividere sempre meno contenuti, arrivando spesso a cancellare rapidamente le storie in cui appariva con l’ex fidanzato. Un atteggiamento che non è passato inosservato e che ha fatto ipotizzare a molti un possibile allontanamento tra di loro.

I gossip si sono intensificati quando la coppia si è separata per qualche giorno, con Javier che è tornato temporaneamente nelle Marche. A quel punto, stanca delle continue insinuazioni, la Prestes ha scelto di rispondere in modo indiretto, condividendo su X il seguente post: “Ho pensato, fammi postare una storia, perché mi manca mio Javi, poi ho pensato perché devo postare se l’ho scritto su WhatsApp e posso parlare direttamente… Justin Bieber una volta ha detto “ you dont need no mention” because he IS the mention… mi manca mio orso“.