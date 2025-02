Helena Prestes è stata al centro della scena al Grande Fratello nell’ultima puntata della sera di giovedì 27 febbraio. Si è parlato tanto di lei e della sua storia d’amore con Javier Martinez che ultimamente sembra andare a gonfie vele. Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico alcune clip in cui si è visto tutto il sentimento che cresce di giorno in giorno tra la coppia. I due sono scoppiati a piangere, i particolare il pallavolista argentino che ha pianto dalla felicità mentre guardava le immagini.

Ad un certo punto, dopo la parentesi amorosa, Alfonso Signorini ha svelato un retroscena su Helena Prestes dicendo che inizialmente la ragazza non voleva entrare nella casa per diversi motivi. Uno tra questi il fatto che da pochissimo si era lasciata con il suo ex fidanzato, dopo una storia d’amore che l’ha fatta soffrire tantissimo. Proprio per questo, Helena ha confessato in puntata che non si sarebbe mai immaginata di potersi innamorare di nuovo, contenta che sia successo tutto in modo graduale. Oltre a lei, anche il conduttore si è commosso nel vedere le immagini di Javier e della modella, conoscendo il retroscena che nessuno sapeva prima dell’inizio del programma.

Helena Prestes e Javier Martinez, la dichiarazione in diretta al Grande Fratello: “Ci siamo innamorati”

Serata di emozioni al Grande Fratello, con Javier Martinez che si è finalmente dichiarato alla fidanzata nella diretta di giovedì 27 febbraio: “Mi sono innamorato di te”. Helena Prestes ha risposto: “Anche io, tantissimo“. Il bell’argentino si è lasciato andare e come ha fatto notare anche Alfonso Signorini, per lui è una cosa molto particolare dato che per come è fatto caratterialmente tiene tutto dentro forse per la paura di apparire fragile. Di certo, pare che finalmente abbia trovato la felicità in Helena Prestes: sarà capace di sostenere il suo passato difficile? Noi siamo decisamente fiduciosi.