Helena Prestes stuzzica Zeudi Di Palma sui social: cos'è successo e la reazione dei fan

Helena Prestes torna a provocare Zeudi Di Palma. Com’è noto, le due si sono conosciute lo scorso dicembre all’interno della Casa del Grande Fratello, stringendo inizialmente una forte amicizia. Non solo, Zeudi si era anche infatuata della brasiliana e tra le due erano scattati un paio di baci. Dopo l’eliminazione e il conseguente ripescaggio della Prestes, però, tutto è cambiato. Vedendo l’ex Miss Italia vicina a Javier Martinez, Helena è andata su tutte le furie, mettendo fine alla loro amicizia. Da lì in poi, Javier ed Helena si sono fidanzati ufficialmente, mentre le due ex gieffine sono diventate vere e proprio nemiche.

La loro rivalità è stata poi portata avanti fino alla finale del reality, dove infine è stata Helena ad avere la meglio, battendo Zeudi al televoto. Ad ogni modo, nonostante siano passati mesi dalla conclusione del GF, pare che questa faida non sia ancora giunta al termine. Nelle ultime ore, infatti, la brasiliana ha sollevato un polverone lasciando un commento denigratorio nei confronti dell’ex coinquilina, riaccendendo l’ira dei fandom.

Helena Prestes scatena il caos: il commento ironico su Zeudi Di Palma

Cos’è successo esattamente? Negli ultimi giorni, Zeudi Di Palma è diventata virale dopo essersi esibita in un teatro di Madrid davanti ai suoi fan, con performance di ballo e un assolo alla batteria. A quel punto, il blogger Biagio D’Anelli ha pubblicato un TikTok ironico sullo spettacolo dell’ex gieffina, mettendone in dubbio le capacità artistiche. Tra i commenti non è passato inosservato quello di Helena Prestes, che ha lasciato una serie di emoji che ridono, interpretate da molti come una presa in giro. Come se non bastasse, ha poi aggiunto ulteriori emoji anche al commento di un account che sbeffeggiava apertamente Zeudi.

Da lì, sui social si è scatenato il caos, con molti utenti che hanno riempito di commenti negativi la Prestes, giudicando inadeguato il suo intervento. Difatti, la brasiliana ha ricevuto così tante critiche da decidere poi di cancellare i commenti, non esprimendosi più su quanto accaduto o sull’ex Miss Italia. Insomma, l’astio tra le due ex concorrenti del Grande Fratello pare essere più vivo che mai, così come quello tra i rispettivi fan.