Ormai non torna più la pace tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Si è alzata la paletta dell’inimicizia e le due non si sopportano più nonostante stiano vivendo lo stesso percorso al Grande Fratello. In mezzo a loro c’è Javier Martinez, pomo della discordia che le ha fatte litigare per via di un “triangolo amoroso” che poi lo ha portato a scegliere di fidanzarsi con la modella brasiliana. I toni si sono alzati anche durante la puntata di 27 febbraio 2025, quando Rebecca Staffelli ha fatto notare al pubblico che durante la pubblicità le due si sono scontrate in modo acceso.

L’origine di quest’ultima lite era partita dal fatto che Helena Prestes ha espresso dei dubbi sulla veridicità dell’intervento della mamma di Zeudi al Grande Fratello. In poche parole, secondo la modella la loro è stata solo una grande sceneggiata per stare al centro della scena. Alfonso Signorini ha quindi mostrato la clip presa dal momento in cui il reality è andato in pubblicità: “Te lo ripeto, sciacquati la bocca quando parli di mia madre“, ha esordito Zeudi Di Palma, mentre Helena Prestes ha ribattuto: “Se te la prendi così vuol dire che c’è un fondo di verità“.

Zeudi Di Palma e Helena Prestes, interviene Signorini per placare la lite dopo la pubblicità

Litigando con Zeudi Di Palma, Helena Prestes le ha intimato di andare ad analizzarsi. Nel mentre Alfonso Signorini ha voluto chiudere il discorso ribadendo alle due di smetterla di scontrarsi con velate minacce l’una verso l’altra. In effetti le ex amiche sembrano proprio essere infuriate tanto che negli scorsi giorni Zeudi stava quasi per scagliarsi fisicamente addosso alla modella dopo che quest’ultima aveva nominato sua madre dicendo di non trovarla vera. Arriverà la pace o ci sarà sempre guerra? Non ci resta che aspettare, mentre Javier se la gode eccome!