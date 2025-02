Helena Prestes lontana da Zeudi Di Palma: nuova lite al Grande Fratello

Al Grande Fratello si accende un nuovo scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, quest’ultima finita nuovamente sotto i riflettori per il suo avvicinamento alla coinquilina, da molti considerato strategico. Secondo la stessa Helena, infatti, l’ex Miss Italia si sarebbe avvicinata a lei già conoscendo la sua storia ed essendosi informata su di lei prima di entrare. Considera dunque il suo avvicinamento poco genuino: “Io faccio diverse riflessioni su questa cosa e voglio essere empatica nei confronti di Zeudi. Mi ha fatto pensare che lei sia strutturata, perché ha scambiato troppe carte e ha atteggiamenti confusi, ancora non sa cosa vuole dalla vita”.

La modella brasiliana spiega a quel punto per quale motivo abbia preso le distanze da lei: “Che io sia stata usata, che lei abbia mangiata pane e Grande Fratello prima di entrare e saputo tutto di me… per questo mi sono allontanata da lei. Ha dimostrato di conoscere tutto di me e dice di stimarmi, ma non ha ammesso tutte queste cose. Dobbiamo mettere in discussione il comportamento suo“.

Zeudi Di Palma: “Le cose si fanno in due, non dare colpe solo a me“

Zeudi Di Palma finisce sotto i riflettori del Grande Fratello soprattutto per la sua confusione sentimentale, evidenziata in studio ma anche in Casa da Helena Prestes. La modella brasiliana addirittura accusa la coinquilina di aver gioito quando Javier Martinez, all’inizio del rapporto con Helena, si mostrava freddo e distaccato con lei: “Lei sapeva che mi piaceva Javier, e pure rideva di me, del fatto che lui fosse freddo con me, quindi lei sapeva. E mi è dispiaciuto molto“.

Zeudi Di Palma rimane visibilmente ferita di fronte alle parole della coinquilina, sottolineando di aver creduto al loro rapporto. E, ricordandole il loro flirt avuto in Casa, la invita a prendersi le sue responsabilità senza scaricarle solo addosso a lei: “Sono rilevanti le parole che mi hai detto in Mistery, che tu mi consideravi un’amica… c’era stato un flirt. Le cose si fanno in due, quindi non dare colpe solo a me“.

