Helena Prestes sempre più magra all’Isola dei Famosi 2023/ Il web “Si vedono le ossa”

Il pubblico dell‘Isola dei Famosi è abituato a vedere i naufraghi perdere peso durante la permanenza in Honduras, ma dopo un mese, vedere il fisico di Helena Prestes ha scatenato la preoccupazione del popolo del web. La modella è arrivata in Honduras con un fisico asciutto e snello, ma negli ultimi giorni sta risentendo fortemente della mancanza di cibo. Tra le tante foto che stanno preoccupando i fan del reality show c’è quella che vedete in alto in cui Helena mostra visibilmente le costole. Le ultime foto della modella hanno così scatenato la preoccupazione del pubblico che aveva già espresso lo stesso pensiero per Nathaly Caldonazzo.

Sotto le ultime foto della Prestes che lunedì prossimo, nel corso della nuova puntata dell’Isola riceverà la sorpresa dell’amica Nikita Pelizon, sono tanti i commenti da parte di utenti preoccupati.

La preoccupazione del web per Helena Prestes

Sin dai primi giorni di permanenza sull’Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes ha mostrato una grande forza e determinazione. Nonostante il suo carattere divida molto sia il pubblico che il gruppo, la modella è decisa ad arrivare fino in fondo, fisico permettendo. La magrezza della modella che, per costituzione, ha sempre avuto un fisico molto snello, sta così preoccupando i fan come si evince dai vari commenti.

“Troppo magra”, scrive qualcuno trovando l’approvazione di altri. Per scoprire quanti kg ha già perso Helena, tuttavia, sarà necessario aspettare ancora. Il momento della bilancia e dello specchio per tutti i naufraghi non è ancora arrivato.

