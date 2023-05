Helena Prestes sempre più sola all’Isola/ Lite Pamela: “È antipatica e provocatoria”, poi anche con Sainato…

Helena Prestes al centro di nuove liti all’Isola dei Famosi 2023

Helena Prestes è ormai sempre più sola nella sua avventura all’Isola dei Famosi 2023. La modella brasiliana è riuscita a litigare con quasi tutti i naufraghi di questa edizione, e le cose non sono cambiate al suo ritorno a Playa Fantasma. Motivo per il quale ha deciso di allontanarsi dal gruppo e vivere da sola in un’altra parte dell’Isola, con la sua capanna e il suo fuoco.

Nathaly Caldonazzo e Gian Maria Sainato, – la prima nella situazione simile a quella di Helena, il secondo diventato amico della modella sull’isola di Sant’Elena – hanno deciso di seguirla, decisione che si è però rivelata per i due sbagliata. “Io sto facendo la mia capanna qua, ho chiesto il fuoco per me, se volete stare anche voi qua con me va bene.” ha esordito Helena, ma poco a poco ha finito per imporsi, facendo intendere che capanna e fuoco appartenessero a lei.

Questo ha allontanato sia Sainato che la Caldonazzo, che speravano in un rapporto egualitario e non di sentirsi ‘ospiti’, anche perché il fuoco è stato concesso a tutti. Da qui lo scontro con i due naufraghi, che ha poi raggiunto anche la nuova leader Pamela Camassa.

Al momento della suddivisione del cibo, Helena ha avuto da ridire contro Pamela, accusandola di non dosare in modo corretto e di dare a lei meno riso. Questo ha scatenato la reazione di Pamela che prima l’ha definita ‘antipatica’, poi in confessionale si è così sfogata: “Quando c’è stato il momento della divisione della dispensa lei ha cacciato fuori questo atteggiamento che è provocatorio. Ti viene proprio da risponderle ‘quanto sei pesante!'”

