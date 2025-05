Helena Prestes e il rapporto con la mamma assente da tanto tempo

Helena Prestes, tra le protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello, durante la sua avventura nel reality ha spesso parlato dei rapporti con la famiglia, a cominciare dalla distanza dalla madre. L’ex concorrente ha più volte ammesso di non aver più notizie della donna, che vive tuttora in Brasile e che avrebbe interrotto i rapporti con la figlia per una motivazione ben precisa. “Il mio ex mi chiese di fare famiglia e io mettevo i soldi da parte e non potevo più mandarne. Da quel momento in poi non l’ho più sentita e non mi ha risposto mai“, ha raccontato a Verissimo lo scorso mese.

Sarebbe dunque il mancato invio di aiuti economici in Brasile il motivo per cui la donna avrebbe interrotto i rapporti con Helena, che ha aggiunto: “Mia zia mi ha detto che mia madre non voleva parlarmi, diceva che l’ho tradita e che ero uguale a tutti. Io ho cercato di recuperare il rapporto, io ora non penso che la cercherò più“. Eppure un rapporto madre-figlia è difficile da cancellare completamente e la modella molto spesso torna a pensarci, come in un’intima confessione condivisa sul suo profilo X.

Helena Prestes pensa alla mamma: “Non so niente di lei, non la sento…“

Helena Prestes, affidandosi al suo profilo X, ha condiviso una riflessione e un pensiero sulla madre, chiedendosi come sta e sperando di avere informazioni su di lei: “È difficile, a volte mi passa per la testa pensare che non so niente della mia mamma… in mezzo a questi momenti felici che possa arrivare una notizia infelice di morte .. e pensare che non l’ho vissuta e non la sento… 🙁“.

Il post ha generato un’ondata di affetto e solidarietà nei confronti della modella, con tantissimi fan che hanno commentato e scritto il proprio pensiero. In molti l’hanno supportata e sperano che un giorno questo rapporto tra madre e figlia possa ricucirsi e tornare a splendere, anche se al momento resta il silenzio tra le due.

