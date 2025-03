Helena Prestes non ne può più: il Grande Fratello sta facendo di tutto per farle fare pace con Zeudi Di Palma ma lei non ne vuole sapere e si scaglia contro gli autori del reality. “Brava Helena anche se domani rischia con queste parole, ma si è fatta valere….. prevale sempre il suo coraggio di essere vera“, si legge sui social dopo le sue ultime parole alle telecamere. Infatti, la modella brasiliana ha dichiarato di non voler più sottostare a quello che dice la produzione riguardo al suo rapporto con Zeudi Di Palma.

“Io non voglio avere niente a che fare con Zeudi“, dice. “Ve l’avevo già detto, è bugiarda, strumentalizza la sua sessualità. Una cosa seria, ma non ci crede nemmeno lei“. Alla fine, il monito alla trasmissione: “Non chiedetemi più di essere sua amica“. Dopotutto, Helena Prestes è la vera ribelle di questa edizione del Grande Fratello: non si è piegata alla smania di clip stando con Javier Martinez, quando avrebbe potuto benissimo fingere con Zeudi per avere più voti da parte dei fan. Nulla di tutto questo: la fidanzata del pallavolista ha deciso di proseguire fieramente per la sua strada.

Helena Prestes, i fan del Grande Fratello la supportan: “Neanche il confessionale la ferma”

“Mitica veramente..grande stima per questa ragazza,per questa concorrente unica e rara, avrà il giusto affetto fuori da quel letamaio venduto conservando la sua dignità,i suoi valori e principi…a tutto c’è un limite… bravissima Helena” ha scritto un utente sui social. I fan apprezzano Helena Prestes per la sua sensibilità e sincerità in ogni occasione e per la sua forza nello scontro con Zeudi Di Palma al Grande Fratello: “questo ho sempre amato di helena, una personalità che neanche il confessionale ferma, e chissà magari a loro non converrà più e la faranno fuori, ma meglio veri che finti”.