Helena Prestes simula l’entrata in diretta, gaffe all’Isola 2023/ Alvin: “Dove stai andando?”

Helena Prestes, gaffe all’Isola dei Famosi 2023

All’Isola dei Famosi 2023 è in arrivo un ritorno più o meno gradito per i naufraghi: quello di Helena Prestes. L’ex concorrente, che ha passato questi ultimi giorni sull’isola di Sant’Elena dopo l’eliminazione al televoto nella scorsa puntata, torna sulla Playa principale per una resa dei conti con tre sue ex compagne di viaggio: Alessandra Drusian, Cristina Scuccia e Pamela Camassa. Prima del confronto di fuoco con le tre rivali, con le quali ha avuto diversi furibondi litigi in questa edizione, la modella è stata però protagonista di una divertente gaffe in diretta.

La modella ha raggiunto la Playa e, in apertura di collegamento, Ilary Blasi l’ha salutata e ha introdotto quello che si sarebbe presto rivelato un duro confronto tra lei e le tre naufraghe. Tuttavia, improvvisamente, si è allontanata dal gruppo dirigendosi verso il mare, probabilmente per simulare la sua entrata in diretta. La conduttrice pertanto l’ha invitata a ritornare verso il gruppo, ironicamente: “No Helena, non fare finta di ritornare indietro, ti abbiamo visto“. Anche Alvin è rimasto incredulo di fronte alla scena e ha richiamato la modella al suo posto: “Dove stai andando? Vuole scappare di nuovo, ma come?“.

Helena Prestes e il confronto a tre con Alessandra, Cristina e Pamela

Nonostante il piccolo fuori programma e il pronto richiamo da parte di Ilary Blasi e Alvin, Helena Prestes è ritornata alla sua postazione e si è presto confrontata faccia a faccia con Alessandra Drusian, Cristina Scuccia e Pamela Camassa. All’Isola dei Famosi 2023 le tre naufraghe hanno ammesso di aver vissuto giorni tranquilli e spensierati dopo l’eliminazione della modella, ritrovando un po’ di equilibrio e di serenità nel gruppo.

La modella, però, nel faccia a faccia ha espresso una serie di giudizi negativi nei loro confronti. Già prima della sua eliminazione, era finita nel loro mirino ed era stata accusata di essere falsa e provocatrice. Come nel litigio di fuoco avuto con la Drusian nella puntata di lunedì scorso.

