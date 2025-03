Helena Prestes contro Lorenzo Spolverato: frecciatine al Grande Fratello

Mancano pochi giorni e su Canale 5 andrà finalmente in onda la finale del Grande Fratello dopo più di sei mesi di messa in onda. Al momento, i finalisti sono quattro: Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Inoltre, in Casa ci sono ancora Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, che si trovano attualmente al televoto per scegliere la quinta finalista ufficiale dell’edizione. I sei inquilini stanno cercando di far passare il più in fretta possibile queste ultime giornate, tra balli e attività, lasciando da parte liti e dinamiche. Nonostante ciò, non mancano ancora frecciatine o sfoghi.

Ad esempio, Mariavittoria si è scagliata duramente contro Zeudi, definendola una “vittima rompicog*ioni” e invitando persino i fan dell’ex Miss Italia ad eliminarla. Nelle ultime ore, invece, c’è stato un battibecco tra Helena e Lorenzo. Com’è noto, i due avevano stretto un’amicizia speciale all’inizio del GF, con la brasiliana che si era infatuata di lui. Quando quest’ultimo ha “scelto” Shaila Gatta, però, il loro rapporto è pian piano deteriorato, fino a diventare veri e proprio ‘nemici‘.

Nella mattinata di giovedì, 27 marzo, Helena ha provocato Lorenzo con una frase che non è passata inosservata. I due si trovavano in giardino insieme a Chiara Cainelli quando, ad un certo punto, Helena è stata chiamata in confessionale. “Ma dai, non ci sono novità… tu lo saprai Lorenzo. Tu lo sai perché con il Grande Fratello giocherellone siete… amici”, ha detto la brasiliana. Al che, il modello si è visibilmente turbato e, vedendola andare via, ha detto: “Hele… ecco, ti conviene”. Insomma, una reazione piuttosto ambigua quella di Spolverato, tanto da far pensare che quella di Helena non fosse soltanto una battuta.

Da tempo, in realtà, si mormora di un presunto accordo tra Lorenzo e gli autori del GF. Il motivo? In più occasioni, il modello milanese ha fatto delle previsioni su futuri eliminati che, infine, si sono rivelate azzeccate. Non solo, c’è anche chi sostiene che sia stato “protetto” in più occasioni, evitando provvedimenti nei suoi confronti per alcuni suoi atteggiamenti fuori luogo. Ad ogni modo, è necessario sottolineare che si tratta solo di supposizioni del web e che non c’è nulla di confermato a riguardo.

Helena e Lorenzo non smettono di punzecchiarsi anche a distanza di pochi giorni dalla finale del Grande Fratello. Recentemente, si sono poi scontrati per la cucina di lei, che non sarebbe piaciuta molto al modello. Successivamente, la brasiliana gli ha lanciato una frecciatina su una presunta relazione “privilegiata” tra Lorenzo e gli autori del GF. Il video, ovviamente, ha fatto il giro del web, scatenando una miriade di reazioni. Da un lato, c’è chi è convinto che Spolverato sia sempre stato protetto dal reality. Dall’altro, invece, c’è chi crede che a ricevere più volte un trattamento speciale dal programma sia stata proprio Helena.

Effettivamente, a detta di molti, Helena è stata più volte ‘protetta’ dal programma. Basti pensare alla poca rilevanza data all’episodio del bollitore, seguito da insulti come “pu**ana” da parte di Helena per Jessica Morlacchi e Shaila Gatta. Nonostante questo gesto aggressivo, il GF aveva deciso di non squalificarla, bensì di metterla solamente al televoto. Sebbene il pubblico avesse deciso di punirla ed eliminarla, il reality ha scelto eccezionalmente di fare un ripescaggio, vinto ovviamente dalla brasiliana. Insomma, una serie di protezioni che spiccano rispetto a quelle riservate agli altri concorrenti.