Helena Prestes uguale a Julia Roberts? Fan in tilt: “Sono cugine”

La modella brasiliana Helena Prestes continua a catalizzare l’attenzione del pubblico al Grande Fratello, facendo scatenare i fan sul web. L’ultima simpatica provocazione arriva proprio dai social, dove ancora una volta viene mostrata la “somiglianza impressionante” che ci sarebbe con l’attrice di fama mondiale Julia Roberts. Oggettivamente, la somiglianza non pare così eclatante, ma in una foto particolare, in cui Helena Prestes guarda profondamente Javier, la somiglianza sarebbe un po’ più evidente.

“Le hanno separate alla nascita”, scrive un internauta sotto una delle tante foto che dimostrerebbe la somiglianza. “Identica e bellissima”, un’altra telespettatrice su X. “Impressionante”, “Sono cugine!”, scrivono altri osservatori. Insomma, Helena è stata incoronata a tutti gli effetti la sosia di Julia Roberts al Grande Fratello.

Helena Prestes, la somiglianza con Julia Roberts e la storia d’amore con Javier al Grande Fratello

Le foto che mettono a confronto Helena Prestes e Julia Roberts si moltiplicano sui social. Sono in tanti evidentemente ad aver colto la somiglianza tra la modella brasiliana e l’attrice, tra sorriso e sguardo profondo.

Per Helena Prestes si tratta sicuramente di un paragone eccellente, di sicuro insieme al suo compagno Javier sta facendo sognare i fan del Grande Fratello, grazie ad una storia d’amore che non sarà magari all’altezza di quelle vissute sul set da Julia Roberts, ma che ha ottenuto grandi riscontri nel corso di questi mesi. Tanto che da tempo è stato coniato il termine #helevier, per chi ama la coppia e chi si identifica in essa.

