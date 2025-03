Helena Prestes, la sorpresa della sorella Mariana al Grande Fratello

Serata di grandi emozioni per Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello, nella puntata della finalissima. La modella brasiliana, momentaneamente ‘freezata’ dalla produzione, ha infatti ricevuto la visita della sorella Mariana, alla quale è legatissima e che in salone l’ha spiazzata con un ingresso a sorpresa e parole dolcissime a lei dedicate: “Sono molto felice, tutti ti guardano, felice che tutti conoscano la vera Helena, un cuore enorme, giusta, onesta“.

Tracciando il suo bilancio nel reality, per la sorella spende parole al miele: “Sei grandissima, sei molto amata. Hai lasciato tutto per stare qui e non sei sola, non sei mai stata sola. Anche a me hai insegnato tanto“. E aggiunge: “Sei una donna bravissima, hai fatto una storia per tutte le donne brasiliane, sei forte“. In seguito allo ‘sfreeze’, Helena ha riabbracciato sua sorella e ha rivelato: “Lei ha portato l’amore alla nuova generazione della mia famiglia“.

Ma per Helena Prestes le sorprese nella serata finale del Grande Fratello non sono affatto finite. Oltre all’incontro con la sorella Mariana, infatti, scopre che in Superled è presente la sua dolce metà Javier Martinez, il quale inizialmente viene mostrato circondato da ballerine e scatenato in un ballo sensuale sulle note di Sesso e samba. La modella brasiliana viene invitata da Alfonso Signorini a raggiungere il fidanzato in Superled e, dopo essersi scambiati un bacio, la coppia rimane da sola.

Da parte del pallavolista arrivano per lei dichiarazioni importanti: “Ti chiedo scusa se non ti ho difesa abbastanza, non succederà più e non permetterò mai più a nessuno di alzarti la voce. La seconda cosa è che sono stato tutto il tempo incollato a guardarti, non sono mai uscito di casa. Ti amo tantissimo, non sai quanto mi sei mancata. Puoi anche non vincere il Grande Fratello ma hai vinto tu, abbiamo vinto noi, avevi ragione su tutto“. Un momento commovente ed emozionante, cui fa seguito un sensuale ballo di coppia sempre sulle note di Sesso e samba.

