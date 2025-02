Dopo l’arrivo dell’aereo per Zeudi Di Palma sopra i cieli del Grande Fratello, Helena Prestes ha ricominciato a farsi qualche domanda sul loro rapporto. Lo striscione attaccato al mezzo diceva: “Il Brasile è con te”, parole che hanno lasciato ancor più di stucco la modella, che ha poi deciso di confidare tutti i suoi pensieri a Javier Martinez. La tensione tra le due ragazze, del resto, cresce di giorno in giorno e anche per le dirette interessate risulta difficile far finta di niente.

L’argentino si è detto contento di questa confidenza, anche perchè ormai sono giorni in cui Helena Prestes pensa e ripensa all’amicizia che aveva inizialmente con l’ex Miss Italia. Così, la brasiliana ha spiegato a Javier che Zeudi le ha promesso che fuori dal Grande Fratello riusciranno a recuperare un rapporto, frase che ha lasciato un po’ perplessa la modella: “Quindi mi sono domandata, perchè non dentro?“. Ed effettivamente avrebbe ragione: se fuori sarebbero amiche, come mai nel reality dovrebbe continuare questa dinamica di tensione?

Helena Prestes è molto triste dopo quanto successo nelle scorse settimane con Zeudi Di Palma. Nonostante poi abbiano deciso di allontanarsi, è anche vero che la loro amicizia di prima era molto forte. La modella brasiliana ha raccontato con rammarico a Javier Martinez che la miss non è ancora pronta per ritornare sua amica, elemento che chiaramente la fa soffrire di giorno in giorno. In più, spesso ha ammesso di ripensare ai bei momenti vissuti con l’amica, ma oggi tutto pare essersi concluso malissimo. Helena Prestes sottolinea poi di avere un sospetto verso la ragazza, di aver paura di venire imbrogliata.

Infatti, ricorda come Zeudi si fosse avvicinata frettolosamente ad Alfonso D’Apice dandogli addirittura un bacio proprio nel momento in cui lei era incerta rispetto ai suoi sentimenti. “Mi imbroglia“, dice a Javier, continuando ammettendo di non fidarsi più e di essere incerta su questa amicizia che a quanto pare fuori ci può essere ma dentro la casa no. Oltretutto, Helena Prestes ha fatto caso all’avvicinamento di Zeudi a Shaila Gatta e sospetta che quest’ultima sia stata una delle cause del loro allontanamento.