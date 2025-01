Grande Fratello, Amanda Lecciso difende Helena Prestes contro il ‘branco’: “Gioco sporco, non ci sto”

Nella Casa del Grande Fratello continua l’astio nei confronti di Helena Prestes, un gruppo di concorrenti capeggiati da Lorenzo Spolverato, continua a provocarla ed escluderla, tentare di affossarla ed avere come obbiettivo quello di farla eliminare. Tuttavia mentre molti inquilini stanno facendo ‘branco’ contro Helena Prestes, tra cui a sorpresa anche l’ex amica speciale Zeudi Di Palma, altri in queste ore stanno uscendo allo scoperto apertamente per difenderla. Iago Garcia ha tuonato contro il loro atteggiamento parlando di bullismo e di ‘atteggiamento mafioso’ e anche Amanda Lecciso ha preso le difese di Helena Prestes al Grande Fratello.

Il 'branco' bullizza Helena Prestes al Grande Fratello?/ Iago Garcia sbotta: "Volete convincerci a isolarla"

La sorella di Loredana nelle scorse ore ha tuonato contro alcuni concorrenti, soprattutto Lorenzo Spolverato, per poi andare da Helena Prestes e mostrarle tutto il suo sostegno: “Io devo paura di volerti bene?! Ma stiamo scherzando?! Oggi hanno detto parolacce e cose orribili senza microfono su Helena… Non ci sto a questo gioco sporco, voglio che questo si veda in puntata. Vogliono fare terrorismo come dire sia in guerra.” ha confessato Amanda Lecciso, che poi ha concluso dicendo di non voler farsi mettere i piedi in testa da nessuno ma al contrario di essere pronta tranquillamente ad uscire pur di far valere i suoi principi.

Helena Prestes: ritorno di fiamma per Zeudi Di Palma? “Mi ha trattata benissimo”/ Faranno pace al GF?

Helena Prestes nel mirino al Grande Fratello: Amanda Lecciso attacca Zeudi

Dopo aver preso le difese di Helena Prestes al Grande Fratello, Amanda Lecciso ha attaccato il comportamento di Zeudi Di Palma dicendo che in Lorenzo, Shaila e gli altri troverà sempre appoggio non perché tengono a lei ma perché vogliono andare contro la modella brasiliano. Anche Iago Garcia e Stefania Orlando si sono schierati con la Prestes. La conduttrice e showgirl ha sentenziato: “Loro non hanno capito che facendo così non escono vincenti…è troppo facile essere tutti contro una persona.” Insomma, la Casa più spiata d’Italia in questo momento è letteralmente spaccata in due con alcuni concorrenti contro Helena come Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Ilaria Galassi ed altri schierati a sua difesa, e non mancano le tensioni e le provocazioni.