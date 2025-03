Grande Fratello, Helena Prestes nel mirino degli hater: la sorella Mariana si sfoga duramente

Nessuna edizione come questa del Grande Fratello è stata contraddistinta da fanpage tossiche contro i loro beniamini arrivando a minacciare di far chiudere profili e persino di morte tutti coloro che osano anche solo criticare il loro concorrente del GF preferito ed i più agguerriti sono i fan di Zeudi contro soprattutto Helena Prestes. Stanca e stufa di tutti questi attacchi, la sorella di Helena Prestes, Mariana, è intervenuta con una Instagram Stories in cui ha difeso a spada tratta la sorella.

Scendendo nel dettaglio, Mariana la sorella di Helena Prestes ha rivelato: “Come possono le persone essere così malvagie da voler rovinare il lavoro altrui? Smettetela e lasciate Helena in pace….Il conto da pagare arriva per tutti.” Ed in effetti come un gioco può trasformarsi in qualcosa di così massacrante non solo per coloro che partecipano ma anche per chi li guarda, li segue e commenta non è chiaro. Del resto non è la prima volta che la sorella della modella brasiliana è costretta ad intervenire per cercare di evitare l’ondata d’odio che la investe, già in passato è intervenuta più volte.

Helena Prestes sotto attacco al Grande Fratello difesa dalla sorella Mariana

Durante il percorso di Helena Prestes al Grande Fratello, Mariana Prestes ha parlato di sua sorella intervistata più volte da podcast 361 Lounge e del rapporto che ha instaurato con Javier Martinez nel reality del Grande Fratello. Ha difeso sua sorella dall’accusa di essere “una provocatrice.” Inoltre l’ha anche difesa da Javier Martinez quest’ultimo è stato accusato di non prendere mai posizione, di non difenderla e quindi di non comportarsi come una vero fidanzato.