Helena Prestes finisce sotto attacco al Grande Fratello: cosa è accaduto

Per Helena Prestes è tempo di tornare a fare i conti con la realtà dopo l’avventura al Grande Fratello, la modella brasiliana dopo aver archiviato il cammino nel reality di Canale Cinque ha ripreso in mano la sua vita. In un video diffuso sui social si comprende però come le prime ore vissute fuori dalla Casa di Helena non siano state così semplici, visto che la ragazza e fidanzata di Javier avrebbe ricevuto delle minacce da parte dei fan di Alfonso D’Apice:

Corinne Clery: “Il rapporto con mio figlio è peggiorato”/ “La malattia? Sono guarita quando l’ho cacciato…”

“Datevi una calmata, questa cattiveria è fuori controllo, mi stanno mandando degli screen di cose che stanno scrivendo a Helena, certa gente dovrebbe andare dallo psichiatra, cosa c’entra Helena? Il fandom è una cosa, il personaggio che ha fatto il reality è un’altra, andare a minacciare una persona che non c’entra niente…non capisco” si apprende in un video diffuso sui social che motiva l’accaduto.

Alda D'Eusanio, il racconto straziante sulla malattia: "Ho quattro emorragie"/ "Non posso più lavorare"

Helena Prestes e il rapporto con Jessica Morlacchi

Una delle pagine liete di Helena Prestes al Grande Fratello è stata rappresentata dal legame con Jessica Morlacchi, la cantante ed ex leader dei Gazosa che si è aggiudicata la vittoria nel reality di Canale Cinque.

“È stato un momento molto difficile quello fra me ed Helena. Io ero veramente satura, eravamo arrivate al limite, purtroppo anche per via della mia situazione con Luca Calvani, quindi abbiamo toccato il fondo. Però io guardo sempre il lato positivo delle cose, forse ci è servito per capire” ha rivelato la vincitrice del Grande Fratello tornando sul legame con Jessica Morlacchi in una intervista rilasciata a Leggo. Le due finaliste del Grande Fratello hanno dunque intenzione di conservare il rapporto venutosi a creare nel programma Mediaset nell’arco degli ultimi mesi.

Piero, figlio di Paolo Villaggio: “Non ha colpe per la mia dipendenza dalla droga”/ “Mai sentito tradito…”