Shaila e Lorenzo hanno deciso di interrompere la loro relazione nella Casa del Grande Fratello. È stata in realtà la ballerina a fare il doloroso passo per prima, ammettendo che la coppia sta andando in una brutta direzione, motivo per il quale è giusto interrompere prima di farsi ancora più male. Una situazione che ha occupato una lunga parentesi nel corso dell’ultima diretta, e della quale si continua a discutere anche dopo la puntata.

In camera da letto, Javier Martinez, Helena Prestes e Mattia Fumagalli hanno analizzato quando accaduto tra Shaila e Lorenzo, facendo dichiarazioni anche inaspettate sulla coppia, anche se tutti sembrano concordare nel criticare i comportamenti avuti da Spolverato. La prima a difendere Shaila, inaspettatamente, è stata proprio Helena, dichiarando: “Lei è stata brava ad aver amor proprio, era ora! Lui non la tratta bene! Io e Javier preferiamo non entrare nella loro situazione, però devo dire che lei ha fatto bene dimostrando un po’ di amor proprio. Io non ho capito niente del litigio, perché era un po’ confuso, però quando lei ha parlato ho visto questo.”

Helena Prestes e Mattia difendono Shaila contro Lorenzo al Grande Fratello, Javier Martinez spiazza con la sua previsione sulla coppia

Mattia Fumagalli ha allora concordato con Helena, facendo notare altri dettagli del comportamento di Lorenzo verso Shaila: “Ho notato molte volte che lui le lancia molte frecciatine, rendendola ancora più insicura. Lei ha bisogno di una bella botta di autostima, perché si non si sente molto sicura”. “Sai cosa le ha detto pure? – ha proseguito Helena – Che non è arrivato mai un aereo solo per lei! Ha un ego lui…” Javier Martinez, che ha preferito non commentare la vicenda, ha tuttavia esposto la sua idea sulla coppia con poche ma chiare parole: “Ma figurati se è finita! Loro si rimettono insieme tra qualche giorno!”