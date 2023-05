Helena Prestes, stoccata a Marco Mazzoli/ “Mi avete nominato e sono ancora qua”

Helena Prestes: cosa vuole fare da grande?

Helena Prestes è una delle grandi protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2023. La modella brasiliana questa sera riceverà la visita dell’amica Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 7 e sua partner a Pechino Express 2022. Durante un bagno in mare con Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci, Helena ha risposto alle domande degli Hombres sui suoi sogni e sul suo futuro.

“Tu cosa vuoi fare da grande? Perché noi non abbiamo capito se tu vuoi diventare una cantante, un’attrice, una scrittrice, una modella, una pittrice, se vuoi fare la conduttrice oppure la radio?”, ha chiesto Marco. La modella ha risposto: “Da grande voglio fare una bella famiglia. Sarei una brava mamma”. Per quanto riguarda invece il futuro professionale, Helena ha grandi sogni.

Helena Prestes: “Sono una concorrente forte”

“Il sogno della mia vita è cantare e fare un bel ruolo come attrice, da quando ho iniziato a fare la modella tutti i registi e fotografi mi hanno detto che potrei fare l’attrice per bene. Fare un bel ruolo e cantare, perché il canto mi ha sempre salvato la vita nei momenti di sofferenza a casa dove non c’era famiglia e non c’era niente”, ha confessato Helena Prestes ai suoi compagni di avventura. Marco Mazzoli le ha poi chiesto: “Qualcosa che ti riesce bene?”. Helena ha risposto di sapere cucinare bene e poi, con ironia, ha aggiunto: “Sono una forte concorrente dato che mi avete nominato e sono ancora qua”, scoppiando a ridere. Come reagirà la modella brasiliana quando vedrà arrivare la sua amica Nikita? Lo scopriremo questa sera all’Isola dei famosi 2023 su Canale 5.

