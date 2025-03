Helena Prestes ancora contro Zeudi Di Palma al Grande Fratello

Tensione sempre più spiccata nella casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma a pochi giorni dall’ultimo atto del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale Cinque. Il programma guidato dal giornalista regalerà l’ultimo atto ai telespettatori Mediaset, che risponderanno come al solito presenti per la finalissima. Intanto nelle scorse ore le due grandi favorite si sono punzecchiate a distanza, con la brasiliana, che, interagendo con Mariavittoria, ha manifestato il proprio disappunto su Helena Prestes:

Sonia Lorenzini replica alle critiche sul suo cambiamento fisico/ "Quanto fa male un giudizio buttato lì"

“Prima dice le cose poi subito dopo cambia idea.. a me diceva che guardava il GF, poi ha detto che non aveva visto niente e che non sapeva nulla. Dice che ha baciato solo me.. mi ha usata come un oggetto” le parole della brasiliana che si è scagliata contro la compagna di gioco e papabile vincitrice del programma di Canale Cinque.

Alessandro Siani, chi è?/ Dal matrimonio segreto alla moglie misteriosa, il più grande successo...

Helena Prestes e Zeudi Di Palma si contendono la vittoria al Grande Fratello

Lunedì sera andrà in scena l’ultimo atto nel reality di Canale Cinque, Helena Prestes se la vedrà con Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato, mentre Chiara Cainelli affronterà Mariavittoria nel televoto utile per eleggere l’ultima finalista del programma guidato da Alfonso Signorini.

Secondo le quote aggiornate nelle ultime ore, Helena Prestes sembra aver sorpassato l’ex Miss Italia nelle possibilità di vincere il programma di Canale Cinque lunedì prossimo, con Zeudi Di Palma che era data come ampiamente favorita prima dell’ultimo atto del programma.

Francesco Sarcina ha denunciato l'ex moglie Clizia Incorvaia/ "Sfrutta l'immagine di nostra figlia Nina"