C’era un tempo che ormai sembra molto lontano in cui Helena Prestes e Zeudi Di Palma erano inseparabili e si pensava che potessero far nascere una bella storia d’amore in grado di far battere il cuore di migliaia di fan che hanno iniziato a vedere assiduamente il Grande Fratello solo per loro e per assistere a un bacio in favore di telecamera. E invece di baci ce ne sono stati, ma solo sotto le coperte con buona paca dei fan.

Oggi è stata una giornata di aerei perché ne ha ricevuto uno Jessica Morlacchi, poi uno per Helena e Zeudi e infine quello per Helena e Javier Martinez, che ormai sono una coppia a tutti gli effetti anche se in pochi credono nella loro fattibilità al di fuori delle telecamere, un po’ come succede con Shaila e Lorenzo. Quando hanno ricevuto il loro striscione a un certo punto Helena ha avuto modo di stuzzicare Zeudi Di Palma: “Bacio, si può? Ok, grazie Zeudi, se no è sesso e strategia”.

Come ha reagito Zeudi Di Palma all’affermazione di Helena Prestes? Ha preferito soprassedere, d’altronde l’aereo per lei è arrivato da parte delle fan, anche se l’ha dovuto condividere proprio con la modella brasiliana. In quel caso l’ex Miss Italia le ha chiesto di non litigare perché non voleva rovinare quel momento fatto cucito apposta per loro.

Il web è in rivolta per quest’affermazione di Helena. C’è chi scrive: “Ossessionata! Ma pensa a goderti l’aereo per te e Javier, no?”. La frecciata della modella è un riferimento al fatto che in una delle ultime puntate del Grande Fratello proprio Zeudi (Helena ha cambiato idea su di lei?) si era lamentata del fatto che lei e Javier sono soliti fare l’amore nello stessa sua stanza e a distanza ravvicinata. Infatti in un frangente aveva raccontato tutto a Shaila e Chiara dicendo che aveva sentito un rumore che non era un pianto bensì un orgasmo.

