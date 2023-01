Helena Prestes su Antonino Spinalbese/ “Se non fosse uscita Ginevra, loro due…”

Helena Prestes, ex di Antonino Spinalbese: “Siamo rimasti amici“

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno instaurato un rapporto di indubbia complicità. Fuori sono numerosissimi gli estimatori dei “gintonic“, nome affettuosamente dato alla coppia dai loro fan attraverso una crasi dei loro nomi, e sono molte anche le persone che li avrebbero visti bene insieme. Tra queste figura anche Helena Prestes, ex fiamma dell’hairstylist, che, intervenuta a Casa Chi per un’intervista, ha parlato della loro breve relazione e ha espresso un suo pensiero su Ginevra Lamborghini.

“Siamo rimasti amici, è venuto anche al mio compleanno dopo che abbiamo deciso che siamo amici” confessa la modella, che aggiunge: “In realtà non abbiamo avuto niente, ci siamo dati un bacio e ci hanno beccati. Ci siamo già visti prima, ma non riuscivamo a vederci bene perché c’erano troppi paparazzi su di lui e lui fa fatica ad avere una vita personale libera. Quindi siamo amici“.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? Helena Prestes svela che…

Confermato in che rapporti attualmente si trova con Antonino Spinalbese, Helena Prestes approfondisce le dinamiche del Grande Fratello Vip 2022. Secondo la modella, sono numerose le concorrenti attratte dal bell’hairstylist. “Un po’ ci provano le ragazze, tipo Oriana gioca tanto” confessa in riferimento a Oriana Marzoli, che ha avuto un brevissimo flirt con Antonino tra confidenze, abbracci e baci.

Tuttavia nella Casa chi sembra aver lasciato un ricordo più che positivo in Antonino è stata sicuramente Ginevra Lamborghini. Sebbene la loro convivenza sia durata poco, complice l’espulsione della Vippona dopo il caso “Marco Bellavia”, i due hanno mostrato una complicità più che evidente. E anche Helena Prestes è convinta che, se fossero rimasti di più insieme, sarebbe potuta scoccare la scintilla: “Se non fosse uscita Ginevra, secondo me loro due avrebbero fatto una bellissima storia d’amore lì dentro. Lei ha l’atteggiamento che piace a lui“.

